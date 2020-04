El drama de los Regantes: "Abandonaron a la actividad"

El consorcio tampoco para su actividad. En la actualidad, tiene cuatro tomeros cumpliendo sus labores de control en los canales, además de personal administrativo y de otras labores necesarias. Sin embargo, por las restricciones existentes para la lucha contra el Covid-19, los productores no han podido acceder a los bancos, que han estado cerrados, ni a otros mecanismos de pagos específicos y habilitados para cumplir con su obligación por el agua de regadío.

El resultado es que el Consorcio no cobró ni un peso y ahora tendrá que afrontar, aún no se sabe bien cómo, los pagos a sus trabajadores. Con la perspectiva de que, si algo no cambia, el drama se extienda a los sueldos de abril y de mayo, el próximo período bimensual de canon.

El titular de la institución Eduardo Artero no repara en críticas contra el Estado, en todos sus niveles, y contra los funcionarios públicos por lo que él considera “un abandono” y “un olvido” de la actividad frutícola, sector por sector. Fustigó que no se hayan tomado recaudos, al lanzar la cuarentena, para que se cuente con prestaciones bancarias mínimas, como las de depósito y las de cheques, que permitieran cuestiones tan básicas como abonar los salarios de los rurales.

“Nosotros no hemos hecho cuarentena porque la cosecha no se puede parar”, enfatizó el dirigente chacharero y, por eso, se preguntó “cuál era la necesidad de que los bancos no trabajaran y permanecieran cerrados. No sé, alguien tendrá que explicarlo. Un cajero de banco no puede trabajar por la pandemia y un cajero de supermercado sí. ¿Cómo puede ser eso?”.

Se quedaron sin poder pagar

Cierre de bancos

La falta de servicio bancario fue una de las cosas que más afectó a la recaudación para el consorcio de regantes.

Smith y Pink Lady

Son las variedades de manzanas que aún quedan por cosechar en las plantas y la principal razón por la cual el sector no pudo cumplir ningún día de aislamiento. Por decreto, el sector fue uno de los excluidos de la medida Nacional.

