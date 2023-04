El 5 de enero, Alma sufrió una fractura de fémur izquierdo. Imposibilitada de comenzar el ciclo lectivo, cursa sexto grado, Yanet solicitó a la dirección de la escuela, a la que asiste desde primer grado, una docente domiciliaria. “Alma estuvo un mes con yeso, el 14 de febrero la operaron, le colocaron un clavito para unir el hueso y pedí un certificado para la escuela porque faltaban unos días para que empezaran las clases”, contó la mujer a Canal 7. Yanet presentó el correspondiente certificado a la directora de la escuela, Claudia Reyes, "que me dijo que no podía recibir el certificado porque no servía ya que no especificaba que era por 30 días”.