El diálogo pudo destrabar la toma de una chacra en Oro

“Fernández Oro tiene una política de acceso a la tierra y bajo ningún concepto voy a avalar la usurpación de tierras”, expresó el intendente Mariano Lavín en un comunicado oficial.

Añadió que “bajo ninguna circunstancia avalaré la comisión de un delito como es la usurpación de tierras” y que está dispuesto a recibir el día lunes a representantes de este grupo. Sin embargo, fue determinante al decir que esto será posible “en tanto y en cuanto se desactive inmediatamente la toma”; de lo contrario no habrá mediación alguna.

“Fernández Oro tiene 5 loteos sociales y actualmente está impulsando un nuevo loteo municipal de más de 140 lotes en el que ya hay más de 600 familias anotadas y en proceso de entrevistas. Nuestra localidad tiene una política de estado activa para permitir el acceso a la tierra para aquellas familias que lo necesitan por eso no podemos admitir que por la fuerza y la coacción algunos pocos quieran obtener lo que a otros le ha costado esfuerzo y espera”, expresó el jefe comunal.

Según se conoció, el dueño de la chacra ya dio intervención a Fiscalía y Personal de Unidad Policial Nº 26 quienes llegaron al predio para conocer la situación. A cargo de la negociación estuvieron el fiscal Gustavo Herrera junto con Gustavo Cid, quienes dialogaron con los ocupantes y consiguieron que las personas desistan de la usurpación para poder iniciar una vía de diálogo con el Municipio donde plantear sus necesidades.

Según explicó a LM Cipolletti el jefe de la Unidad 26, Luis Hawrilack, la zona ocupada había sido un lugar utilizada como cancha por los vecinos del barrios. Y que las personas son los mismos vecinos del barrio La Unión. "Se pudo tener un buen diálogo, gracias a los fiscales, y se retiraron con el compromiso de mantener una audiencia con el intendente para manifestar que se los tenga en cuenta para futuros loteos sociales. No eran más de 24 familias, diciendo que todos eran habitantes de la zona", expresó el comisario.

“Siempre lo que se busca en primer lugar es buscar una salida pacífica al conflicto, pero en caso de no lograrla, la fiscalía va a avanzar en los pedidos de desalojos correspondientes”, expresó el fiscal jefe, Gustavo Herrera.

Por otro lado, señaló que en este caso en particular, las personas aceptaron mantener una reunión con las autoridades municipales para buscar una solución a sus problemáticas y abandonar el lugar, situación que no se ha dado en otros asentamientos donde los ocupantes no se muestran predispuestos al diálogo para buscar posibles alternativas.

“Tenemos casos donde la gente ya ha participado en tres tomas distintas en pocos meses, se les ha solucionado su problema habitacional y aun así continúan organizando tomas. En esas situaciones ya no se centran los reclamos en una necesidad, sino en una cuestión ideológica o política”, agregó el fiscal jefe. En ese punto, adelantó que la postura del Ministerio Público Fiscal será inflexible para este tipo de casos.

El lunes por la mañana está programa la audiencia en el Municipio.