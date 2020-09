En un primer momento la clienta le envió una carta documento al banco para que suprimieran la información acerca de su situación financiera por una supuesta deuda del año 2013. Como la entidad no respondió, la mujer interpuso una acción de habeas data en un Juzgado Civil de Cipolletti. Alegó que la deuda estaba prescripta y que esa información la perjudicaba.

El Banco Provincia del Neuquén S.A. la había calificado ante el Banco Central de la República Argentina como una deudora de “situación irrecuperable”.

Durante el trámite del habeas data la entidad financiera tampoco respondió el requerimiento de la clienta y por ello se hizo lugar a lo que fija la Ley de Protección de Datos Personales en su artículo 26. Allí se establece que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años”.

El fallo afirmó que tanto la Ley de Protección de Datos Personales como su decreto reglamentario consagraron legislativamente el denominado “derecho al olvido” disponiendo una limitación temporal en el tratamiento de los datos relativos a la solvencia económica financiera de las personas. Ese es el plazo de cinco años que se aplicó en este caso.

“El derecho al olvido tiene el propósito de permitir la recuperación de aquel individuo que superó una situación adversa y procura reinsertarse en la actividad económica, circunstancia que resultaría prácticamente imposible si se permitiese que esta información se mantenga por un lapso indefinido de tiempo, ya que, como es de público conocimiento, es práctica generalizada que hoy en día, para efectuar cualquier solicitud de índole comercial, previamente, se suele requerir un informe crediticio de la persona en cuestión, obstaculizándose el acceso a créditos o la celebración de contratos en el caso de existir información negativa”, dice el fallo.

En el caso en cuestión, como el banco no contestó la demanda no quedó comprobado que se haya activado algún mecanismo para cobrar o ejecutar la deuda. Es por ello que la sentencia consideró que no puede usarse esta situación para informar al cliente como irrecuperable.

Natalia Denegri le ganó el juicio a Google

La mediática que saltó a la fama en los 90 por los escándalos que vinculaban a Cópola y Maradona, y ahora conductora y empresaria, logró un nuevo fallo favorable de la Cámara Nacional en lo Civil que confirma laaplicación del Derecho al Olvido para quitar de internet su pasado mediático en programas como el de mauro Viale.

En agosto pasado la Justicia Civil confirmó la aplicación por primera vez en la Argentina del "Derecho al Olvido" a favor Denegri y en contra de Google Inc.

Los jueces no sólo confirmaron la sentencia de primera instancia en la que se reconocía el perjuicio que le generaba en la actualidad a Denegri la aparición de artículos y videos de su pasado mediático sino que además reivindicaron la imagen de Denegri al reconocer que ella fue víctima de una maniobra delictiva en la que le implantaron pruebas falsas y la privaron de su libertad de manera ilícita.

Natalia Denegri junto a Samanta Farjat tuvieron apariciones como figuras mediáticas en el programa de Mauro Viale en la década delo 90. Se las vinculaba al entorno del empresario Guillermo Cópola, quien por entonces había sido detenido por la causa del "jarrón" en el que según se denunció había sustancias prohibidas.