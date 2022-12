El Clan Montecino, otra vez a juicio por narcotráfico

Frente a las pruebas colectadas, el juez federal que intervino no dudó en procesarlos y ordenar su prisión preventiva. Sin embargo, los dos cipoleños permanecieron tras las rejas no más de un mes y fueron liberados luego de una apelación impulsada por sus defensores. Lo resuelto por los camaristas de Roca generó un enorme enojo no solo en la fiscalía sino en distintos sectores políticos.

Mediante un recurso, la parte acusadora logró llegar hasta la instancia de Casación Penal y sus integrantes ordenaron que se revise lo resuelto. Los camaristas cumplieron con la disposición pero no variaron su opinión.

Ahora, una vez más, los dos narcos de Cipolletti aguardan la definición del proceso en su contra y la posibilidad de otro severo castigo, que seguramente contemplará una pena de prisión efectiva.