El Chiqui Forno va a la Corte para buscar que se anule condena

Lejos de sorprenderse por la confirmación del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (STJ) de la sentencia condenatoria dictada por la ex Cámara Primera, Forno no se demoró y a través de su representante legal avanzó con un recurso extraordinario federal donde se apuntará a la denominada insubsistencia, haciendo hincapié en que la investigación arrancó en el 2002 y recién llegó a juicio el año pasado.

La novedad de las presentaciones es que Forno, valiéndose de sus conocimientos de derecho, sumará un escrito donde apuntará al delito que se le atribuyó: administración fraudulenta. En diálogo con LM Cipolletti, remarcó que utilizará jurisprudencia de la propia Corte en relación con la causa Arbos donde fueron sobreseídos el conjunto de los condenados por el Tribunal Oral Federal de General Roca. “Voy a hacer la apelación porque tengo tiempo hasta el 22. El delito por el que me condenaron va de 2 a 6 de cárcel y a mí me dieron el máximo”, se quejó. En cuanto al recurso que va a ser analizado por el máximo tribunal del país, se hace mención a lo que exigía el ex Código Procesal Penal de la provincia, donde se indicaba que la instrucción no podía ir más allá de los cuatro meses. Para Forno, su caso tendría que haber derivado en un sobreseimiento por el vencimiento de los plazos legales y no en una indagatoria, por ejemplo, que “hizo (Gustavo) Herrera en el 2008”.

“El recurso se basa principalmente en no haber sido juzgado en plazo razonable, convirtiéndose la sentencia en arbitraria y afectando el derecho a defensa y debido proceso”, explicó Forno.

Con la presentación ante la Corte, la sentencia dictada por la Justicia provincial sigue sin quedar firme y el cipoleño condenado se ilusiona con un fallo a su favor. Mientras tanto, permanece libre aunque monitoreado electrónicamente con una tobillera.

--> Asegura que no hay pruebas

José Forno también es el protagonista principal del juicio oral contra la megabanda, que se está desarrollando en los tribunales de España y Urquiza. A la hora de hacer un repaso de lo que sucedió en las primeras audiencias, el cipoleño minimizó el valor de la declaración del policía que lo conoce desde la infancia y que, de forma circunstancial, fue el encargado de investigar los hechos delictivos ocurridos en la ciudad y la región.