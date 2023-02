Según detallaron fuentes policiales en diálogo con LM Cipolletti , se trata de un hombre de unos 39 años, quien fue encontrado en Los Pinos al 700, una zona en la que no hay demasiada circulación de personas.

Trascendidos indicaban que el hombre regresaba a su casa en bicicleta luego de haber compartido una cena con amigos. Como si fuera poco, su presencia en medio de la calle no fue notada hasta las primeras horas de la mañana, cuando los vecinos de la zona iniciaban sus rutinas.

Policía Río Negro

Dado que en un primer momento se pensó que podía haber sido el blanco de algún delincuente, la Policía intervino rápidamente en el caso. Sin embargo, teniendo en cuenta que tenía todas sus pertenencias, luego se comprobó que el hombre había fallecido por una arritmia.

Posteriormente se le dio aviso a sus familiares, quienes revelaron que el hombre tenía antecedentes cardíacos.

Un fin de semana complicado para El Manzanar

Un espectacular accidente de tránsito, entre dos vehículos, tuvo lugar durante el fin de semana en una plaza del barrio El Manzanar de Cipolletti.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en la esquina de Maipú y Los Coihues, y los autos involucrados fueron un Peugeot 307 y una camioneta Jeep Renegade.

Además, y como dato no menos importante, sólo se lamentaron daños materiales, ya que no hubo heridos.

accidente-El-Manzanar-3.jpg

Si bien no se dieron detalles de la mecánica del accidente -al no haber personas lesionada no hubo intervención judicial-, las imágenes posteriores al impacto muestran que, mientras la camioneta Renegade terminó chocando contra un árbol, al auto Peugeot le quedó completamente destruida su parte delantera, como así también uno de los laterales.

Vecinos del lugar aseguraron que, pese a que se trata de una zona muy tranquila en cuanto a tránsito, muchos no respetan los sentidos de las calles, en tanto que otros no usan las luces de giro a la hora de hacer una maniobra.