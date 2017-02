Los cortes reiterados de agua durante los días de calor afecta a gran parte de la ciudad. Según detalló el titular local de Aguas Rionegrinas, Claudio Celiz, la zona este de Cipolletti es la más afectada debido a la distancia entre los barrios de allí y l planta potabilizadora.

En dialogo con la emisora LU19, Celiz dijo que toda la zona este va a continuar sufriendo cortes en el suministro del agua potable ya que la planta potabilizadora está funcionando al máximo, y que los vecinos incrementaron el consumo entre un 30 y un 40 por ciento en los días de calor.

“Estamos trabajando al máximo, y en días normales consumimos 30 mil m³/día, y en la actualidad se está consumiendo 51 m³/día. La capacidad máxima de la planta es de 52 m³/día, por lo que estamos trabajando al máximo entre el bombeo del río Neuquén y lo bombeado desde Fernández Oro”, indicó.

Celiz le pidió a los ciudadanos no derrochar el líquido, y evitar regar calles, jardines y lavar autos en horarios de alto consumo para que nadie sufra cortes. Añadió que la situación no va a empeorar, porque la planta no puede abastecer más de lo que está haciéndolo.