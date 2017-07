El aumento del colectivo ya no tiene marcha atrás

La presidenta del cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, dijo que no es posible hacer lugar al reclamo porque si bien los ciudadanos tienen derecho a solicitar la iniciativa popular cuando no están de acuerdo con una ordenanza, también es cierto que para ello deben cumplir los requisitos que impone la ley.

Recordó que los vecinos que van por el veto de la ordenanza presentaron a su favor 3469 firmas, y no 6 mil como dijeron públicamente a los medios de comunicación. “Esa es la cantidad de firmas que presentaron por mesa de entrada y la prueba está en el expediente. Fueron contabilizadas, certificadas y foliadas por la secretaria legislativa del Concejo, y el número no llega al 10% del padrón. Por lo tanto, no podemos dar curso a esta iniciativa, no en estos términos”, advirtió.

Incluso advirtió que en el hipotético caso de que hubiesen presentado 6000 firmas, tendrían otro problema: “Muchas no se acompañan del domicilio de la persona que adhiere. Se menciona el barrio, pero tomados al azar, si el Juzgado de Paz tiene que citarlos para verificar su residencia, no puede ubicarlos”. Comentó, además, que algunas adhesiones no corresponden a vecinos de Cipolletti y hay datos que están incompletos.

De cara a la sesión del 25 de julio, adelantó que se reunirá con los concejales para informar sobre el estado de situación del expediente con toda la documentación reunida hasta el momento. Aunque todavía tienen tiempo de ofrecer a los vecinos que exigieron la iniciativa popular una respuesta, es probable que el próximo martes la edil realice un pronunciamiento.

Críticas de la oposición a Lazzaretti por su actuación

Supuestamente, los vecinos que son críticos del servicio que presta Pehuenche iban a presentar más firmas luego de que se enteraran de que no habían sido suficientes las que entregaron en un principio. Sin embargo, hasta la fecha no hay novedades al respecto.

Las firmas presentadas ingresaron por mesa de entrada en lugar de ser presentadas en el marco de una sesión del Concejo Deliberante, motivo por el cual la edil opositora María Eugenia Villarroel puso en duda dicha recepción. Es que no cree que haya sido correcta. “La persona que recibió las firmas tendría que haber abierto un sobre, corroborar ahí la cantidad de firmas y llamar a una comisión especial para que tratemos el asunto todos los concejales. Pero al no haber hecho eso en el momento, se pude prestar a discusión”, advirtió.

Por eso, Villarroel consideró que el error lo cometió la presidenta del cuerpo legislativo, María Elisa Lazzaretti, quien se tomó sola el trabajo de certificar las firmas y quedó expuesta, en lugar de corroborarlas con todos los concejales.

Así, a pesar de que la iniciativa ya no tiene posibilidades de avanzar, el caso terminó con acusaciones cruzadas que embarraron la cancha y no dejaron del todo clara la situación.