El 50 zafó de causas y solo investigarán a la novia por tráfico

Sin embargo, más allá del eficiente trabajo desplegado por efectivos de las comisarías Cuarta y 45, la fiscalía no pudo hacer mucho con el sospechoso debido a que la víctima de la sustracción de la moto precisó que no pudo reconocer a los autores del hecho, ocurrido la semana pasada, porque llevaban cascos y la acción fue muy rápida. Asimismo, no estaba interesada en seguir adelante con la investigación contra los asaltantes, indicaron fuentes judiciales.

La última chance de la Justicia local de abrir una pesquisa enfocada en el 50, de nombre Brian, era el resultado del allanamiento realizado en su guarida de la toma 2 de Febrero, donde se encontraron una tumbera y municiones. Pero el resultado de la pericia llevada a cabo por integrantes del gabinete de Criminalística dio resultado negativo y detalló que el arma casera no era apta para disparos.

De esta forma, el hombre, que está sospechado de delitos menores, podrá seguir gozando de su libertad y, por el momento, no tiene cuentas pendientes ante la Justicia local.

Por el contrario, su novia quedó vinculada a una causa por infracción a la ley 23.737.

A diferencia del 50, la novia, que vive en la toma 10 de Febrero, quedó implicada en una causa por infracción a la ley 23.737. El jueves, en el allanamiento simultáneo que se llevó a cabo en su propiedad, se encontró un invernadero de cannabis sativa y 16 plantas. De esta forma, no fue detenida pero sí informada del inicio de una investigación por tráfico de estupefacientes.

Su novio, de nombre Brian, no cuenta con antecedentes importantes y, de acuerdo con los vecinos, sería un ladrón que protagoniza hechos menores en barrios cercanos a las tomas.

