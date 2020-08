Eduardo Feinmann sería asistido con un respirador

Ángel de Brito intervino y acotó: “Sus compañeros de radio y de tele también fueron dando positivo y se hizo un efecto en cadena que todavía no terminó”. “La está pasando mal. No hay mucha información porque es un tipo bastante reservado con su vida. Su pareja lo está acompañando”, reveló el conductor de LAM.

Por su parte, Yanina Latorre contó que Feinmann no está bien: “El ‘recen por mí’ es fuerte. Está asustado, no la está pasando bien y me dijeron que está peor de lo que se cuenta”.