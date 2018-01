Silvana Vejar de 43 años hacia deportes alrededor de las 20 de ayer en la ciclovía a la vera de la calle Tres Arroyos. Al llegar a una gomería, metros antes de la rotonda con Lisandro de la Torre, la sorprendieron por detrás dos perros que salieron de una casa con venta de autos usados. La tiraron al piso y la mordieron provocándole graves heridas en la zona inferior de su cuerpo. "Me mordieron la pierna izquierda, los cuádriceps y la zona de la ingle. Desde la casa estaban mirando los dueños, se subieron a una Chevrolet Meriva gris y se escaparon. Me dejaron tirada, abandonada", expresó a LM Cipolletti.

"Una mujer me los quitó de encima y me salvó la vida"

En pleno ataque una mujer que trabaja en las inmediaciones la auxilió, le quitó los perros de encima y la trasladó hasta la casa de sus padres. "Estaba en shock. No pude ni preguntarle el nombre. Estaba bañada en sangre y no quería ni mirarme. Me llevaron a la guardia del hospital y me suturaron algunas heridas y me reconstruyeron parte de la ingle porque los perros me arrancaron la piel. El ataque me provocó un desgarró", comentó la mujer.

Tras la brutal agresión decidió volver al lugar acompañada por su hijo e intentar contactar a los dueños. "Quería mostrarle a mi hijo que en el lugar pasa mucha gente, y que si agarraban a un nene lo mataban. No había nadie en la casa. Después hice la denuncia en el Comisaría Cuarta", expresó Vejar.

La mujer es trabajadora social de la Escuela de Educación Especial 24 y comenzaba sus vacaciones. Ahora deberá estar una semana en reposo con la pierna hacia arriba y con controles constantes. "Estoy indignada porque esos perros tienen dueños. Ellos vieron todo y me abandonaron. También estoy muy agradecida a la mujer que me ayudó y me salvó la vida", afirmó.

