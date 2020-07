Di Tella se reunirá con vecinos de las tomas de zona sur

Así lo anticipó el director de Desarrollo Territorial, Fabián Bellamore, quien dijo que todavía no se puso fecha para el encuentro pero que será muy pronto. Días pasados, referentes de uno de los asentamientos destacaron la posibilidad de que sea la próxima semana. Pero, como se ve, todavía no hay una definición oficial.

El funcionario fue categórico al resaltar "el compromiso y el trabajo" que está dedicando el Municipio a la atención de las dificultades que se viven en los barrios y tomas de la ciudad, y dijo que las tareas se cumplen pese a las complicaciones que plantea la actual época de pandemia.

En este contexto, refirió las condiciones que impone la disminución de ingresos que está enfrentando la comuna y las limitaciones que existen en materia de recursos, lo que afecta la posibilidad de respuestas definitivas e inmediatas para el conjunto de las barriadas.

Además, persisten los problemas de propiedad en gran parte de los asentamientos y, precisamente, será su solución lo que determinará la regularización completa de los servicios en todos los sectores poblacionales que cuentan con tendidos y redes precarias.

Al efecto, desestimó palabras que el ex intendente Aníbal Tortoriello les habría transmitido a vecinos de las tomas al sur de la Ruta 22 en cuanto a que estaría casi solucionada una definición con los dueños de las tierras. "No me consta que sea así", enfatizó, y dijo que no hay ningún documento en el Municipio que permita suponer tal posibilidad. "Si hubo algo, habrá sido de palabra", manifestó.

Paños fríos a un posible conflicto

Reclamo conjunto

Los vecinos de las cuatro tomas ubicadas al sur de la Ruta 22 se organizaron y plantearon sus problemas de manera conjunta al municipio. Lo más urgente es regularizar el servicio eléctrico.

Promesa

Tras varias protestas, que incluyeron piquetes, el intendente Claudio Di Tella se comprometió a dialogar con los vecinos.