Di Tella espera que en 15 días bajen los contagios

Para Di Tella, médico de profesión e integrante del Comité de Emergencia sanitaria local, el incremento de casos que se observa en la actualidad está relacionada con la circulación entre las ciudades del Alto Valle.

Recordó que en su momento, Cipolletti supo tener muy pocos casos, mientras había otras localidades en que el virus se expandía mucho más. Los contactos habituales entre las comunidades terminaron por afectar la realidad local y, a la postre, se produjo el alza con el brote que ahora se está viviendo.

Pero, por la información acumulada de experiencias en el país y en el mundo, se puede esperar para dentro de unos 15 días o 20 a más tardar, una estabilización y una caída en la cantidad de contagios diarios.

Sin embargo, siempre hay que ser cautelosos, por la complejidad que viene mostrando la evolución de la pandemia en todo el mundo, con vaivenes que pueden alterar las cosas en cualquier momento. Di Tella, al efecto, recordó los impresionantes números de contagios que se están dando hoy en Europa, después de semanas en que parecía todo más controlado.

Con este cuadro de fondo, en el Municipio están redoblando esfuerzos para que la población atienda las disposiciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y, en esta línea, se intensificó la labor de grupos de empleados que recorren los espacios verdes y las calles para aconsejar sobre el uso del barbijo y la necesidad del distanciamiento.

-> El problema son las reuniones sociales

Di Tella fue categórico en cuanto a que la proliferación de los contagios sigue asociada en la ciudad a las reuniones sociales, las cuales no están permitidas. Para él, no es, de ningún modo, la mayor actividad económica y empresarial la que ha causado el actual panorama sanitario. Incluso, expresó que, al presente, la economía local sigue sin recuperarse y la fuerte caída en la recaudación revela que los vecinos o no tienen ingresos para gastar o están ahorrando y desembolsando lo mínimo para su subsistencia. Precisó que en septiembre, se registró una caída del 55% en la recaudación por tasas.