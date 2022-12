El intendente Claudio Di Tella salió con los tapones de punta contra el referente de Vialidad Nacional en Río Negro, Gustavo Casas, de quien dijo que no ha presentado proyecto alguno para profundizar la Ruta 151 en el sector del puente ferroviario de la rotonda de Cipolletti, ni tampoco el plan que impulsa para desviar el tránsito carretero local por la Circunvalación Perón e Illia, mientras se desarrollen los trabajos.

Al jefe comunal no le gustaron para nada las recientes expresiones del funcionario nacional, en las que prácticamente descargó sobre el Ejecutivo cipoleño la decisión de destrabar las tareas que permitirían el retorno del Tren del Valle, que ya lleva nueve meses sin circular entre la ciudad y Neuquén.

La reacción de Di Tella fue contundente. Manifestó que el representante de VN habla del proyecto para la ruta pero en el Municipio no ha presentado nada y expresó que si no lo ha hecho es porque no lo tiene, como tampoco ha dado a conocer los pliegos para la licitación de las obras que se debería realizar. De esto ni señales, por lo que es posible que los mentados pliegos ni existan todavía.

camión debajo del puente ferroviario.jpeg

Desvío por la Circunvalación

En cuanto al planteo de desviar el tránsito carretero pesado por la Circunvalación, que se plantea desde la repartición nacional como un requisito previo, sostuvo que Casas no le ha entregado a la comuna el plan que debería formularse para se instrumentación, por lo cual, y por el tiempo transcurrido, lo que se puede pensar es que tampoco ha sido elaborado y menos aún está disponible.

Para Di Tella, Casas en realidad "no tiene el proyecto listo" para las obras, ni ha preparado la licitación respectiva ni ha planificado cómo se manejará el desvío por Circunvalación.

"Que presente los pliegos de licitación", instó al funcionario, a quien cuestionó por no recorrer ni conocer como se debiera no solo Cipolletti sino todo el Alto Valle. Al respecto, le endilgó que solamente visite un par de regiones de la provincia, lo cual tampoco realiza como corresponde, porque apenas "lo hace a veces".

Entizó que Cipolletti "no es una ciudad cualquiera" para que se le quiera imponer, sin tener precisiones, un proyecto de desvío de tránsito pesado por una arteria tan importante como la Circunvalación, en sus dos tramos, Presidente Perón y Presidente Illia. Y más aún cuando se conoce que Cipolletti es un nudo vial para el transporte desde y hacia Vaca Muerta, lo que implica que habrá una cada vez mayor circulación de vehículos de gran porte, que en su constante flujo dañarán la calzada. Por eso, se preguntó por quién se haría cargo de las reparaciones que se deberían efectuar. Todo esto le agrega "complejidad" al tema, aseguró.

Afirmó que, debido a la actitud y la forma de trabajar de Casas, directamente ha optado, y lo seguirá haciendo, por conversar con las autoridades centrales de Vialidad. Precisamente, ayer, a última hora, tenía previsto trasladarse a Buenos Aires para efectuar diversas gestiones, entre las que incluiría una reunión con funcionarios de la repartición, para abordar las soluciones viales que necesita Cipolletti.