Desratizarán otras 4 escuelas

El coordinador regional de Educación, Luis Ríos, dijo que “los días de clases y los contenidos se recuperan, pero los problemas de salud no”. “No vamos a dudar en suspender las clases si hay riesgos”, aseveró.

El viernes, apenas se conoció la presencia de un roedor en el aula de un quinto grado de la céntrica escuela, desde el CPE se acudió al lugar y se colocaron cebos. Roberto Pihuala, la máxima autoridad a nivel local de Educación, dijo que el problema ya había sido solucionado con esa medida y que todo estaba bajo control. Sin embargo, el lunes no hubo clases, por decisión de los padres que no quisieron llevar a sus hijos porque no estaban dadas las condiciones mínimas de salubridad, y el martes clausuraron el edificio tras la inspección realizada por Salud.

“No hay una plaga”

Ríos aseguró que “no se trataba de una plaga”. “Fue un roedor que apareció, y es normal en épocas en los que se prenden los calefactores. Implementamos el protocolo y se suspendieron las clases para la limpieza general. Si todo anda bien, mañana (por hoy) ya se reanudarán las actividades escolares”, agregó.

El funcionario provincial reiteró que más allá de los problemas que se puedan ocasionar, no van a dudar en suspender las clases cuando se ponga en riesgo la salud de los alumnos y de los docentes. “Vamos a privilegiar siempre la salud. Las clases y los contenidos se recuperan, eso lo sabemos quienes ejercimos la docencia, pero no vamos a arriesgar la salud de nadie. Se suspende, se limpia y se acondicionada todo para continuar”, expresó.

Sobre la medida que se adoptó, Ríos expresó que no se trató de una “clausura”, sino de una “suspensión preventiva”.

Una rata generó un gran revuelo

El viernes de la semana pasada apareció una rata en un aula de la Escuela 53. El Consejo Escolar colocó cebos y aseguró que con eso ya estaba todo solucionado.

Los padres no llevaron a sus hijos a clases el lunes porque no estaban dadas las condiciones mínimas de salubridad en el edificio y exigieron una inspección.

Salud Pública acudió al lugar y se determinó que debían suspenderse las clases para realizar refacciones en el céntrico edificio, además de una necesaria limpieza general.

