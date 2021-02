Daniel “Monito” Opazo disfruta de un breve descanso junto a su familia en el barrio San Lorenzo de Neuquén. El ex jugador del Club Cipolletti viene de jugar con Unión San Felipe la final por el ascenso a la primera división del fútbol chileno. Los penales truncaron el sueño, pero no borraron la gran campaña del Uní-Uní y el delantero fue uno de los protagonistas.

“Es muy positivo el balance que se hace, estoy muy feliz. No pudimos con el objetivo que nos habíamos propuesto, pero la verdad que en lo personal fue muy bueno”, destacó el jugador neuquino, que, durante la cuarentena, sin club, tuvo que trabajar pintando casas junto a su hermano.

“Después de haber estado entrenando casi ocho meses en el patio de casa y que me toque vivir estas cosas, haber jugado todos los partidos, es algo increíble, no me puedo quejar de nada”, expresó el Monito.