Despiden con dolor a Rodri, el cipoleño que recorrió el mundo con su bohemia

"Era un chico tan querido, tan humano", coinciden varios de los que lo conocían. Quizá por ello, son innumerables las muestras de dolor en las redes sociales, que despiden con tristeza a ese "pibe aventurero y especial" que derrochaba carisma y disfrutaba la vida y la naturaleza como pocos. En las últimas horas falleció Rodrigo López (31 años), un cipoleño que recorrió el mundo con su bohemia y particular estilo y dejó un legado.

Se fue demasiado joven por una cruel enfermedad pero, pese a ello, gozó y conoció más que la mayoría de los mortales. Anduvo por todas partes del planeta y, como buen periodista, solía compartir con sus seguidores de facebook las mejores postales de sus viajes. Tenía en claro por dónde pasaba lo realmente importante, valoraba los pequeños momentos y las cosas que el resto por ahí no sabe apreciar por la rutina o por estar más pendiente de lo material y superficial.

image.png

"Luego se fue a Córdoba a estudiar Comunicación Social, se recibió y nunca había retirado el título, por las ceremonias y protocolos que no coincidan en fecha que él estuviera ahí, siempre estaba viajando", agrega la mamá de Rodri acerca de la elección de vida del joven.

Inteligente e instruido, "también era escritor, algún día publicaremos un libro con sus textos".

Luego llegarían los viajes por todas partes del planeta y las experiencias únicas. "Se recibió a los 23 años y desde ahí se calzó la mochila y me dijo: 'Ma, voy a viajar'. Empezó por la Patagonia chilena y argentina, subió, subió y saltó el charco: conoció 21 países. Hacía de todo, cocinaba, fue mozo, ayudante de chef, malabarista, músico, millones de cosas y sobre todo artesano y cultivador de amistades. Viajó 8 años por el mundo", comenta con orgullo.

"Convivió con tribu, vivió 1 mes en la India, un mes en Cuba, muchos mese en Centro América, sobre todo en Ibiza, en Puerto San Miguel", redondea en cuánto a los exóticos destinos visitados por su hijo.

image.png

"Fue un hijo excepcional, solidario, maestro de todos en todo sentido. Un ser espiritual, único... El te enseñaba que no necesitas del dinero ni de grandes cosas para disfrutar, que la tierra es de todos, que se puede andar y habitar. Tenía sus convicciones y las practicaba, no eran solo palabras, sino hechos", lo describe entre lágrimas.

"Tenías 3 hermanos: una hermana artista visual, un hermano que está en la facultad y una hermanita más en la secundaria, lo adoraban y él a ellos. Eramos una familia muy unida, amaba a su nona, que le brindó su última morada. Se adoraban con la abu", agrega y sus palabras erizan la piel.

Claro que no sólo acá lo querían sino que cosechó afectos en distintas tierras... "Tenía muchos hermanos por el mundo, donde incluso ayer le hicieron una ceremonia en Puerto San Miguel, Ibiza... Y en Isla Mujeres donde me dicen que la isla ya no será la misma", culmina Viviana.

Rodri hizo lo que se propuso, vivió poco pero feliz y ya descansa en paz. El recuerdo de este cipoleño bohemio será imborrable.

¡Fuerza a sus seres queridos!