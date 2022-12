Momentos de mucha tristeza e indignación se vivieron el miércoles por la tarde en el predio "15 de octubre" de Cipolletti, también conocido como "ex Banco Nación", tras el gran triunfo de Argentina ante Polonia, en el marco del Mundial 2022. Es que una de las perritas que vivía en el lugar desde hace ya muchos años fue salvajemente despellejada con lo que sería un elemento cortopunzante. Además le hicieron un corte en la yugular de una manera particular para que se desangrara lentamente .

En cuanto a las lesiones que presentaba, Romina comentó que habrían sido producidas con un elemento cortopunzante. Además le detectaron un corte muy particular en la yugular, el cual provocó que se desangrara de a poco. También tenía heridas cortantes en las patas y en la panza.

Perrita despellejada Cipolletti Despellejaron a una perrita en un predio de Cipolletti y hay preocupación

Piden estar atentos en la zona por cualquier movimiento sospechoso, además de resguardar a las mascotas.

Las sospechas en este momento giran en torno a lo que podría ser un posible intento de robo. "Sospechamos que alguien entró y quiso robar, pero la Negrita erá más arisca y creemos que podrían haberle hecho esto. Es muchísimo", expresó, conmocionada por la situación.

Y agregó: "Los cortes eran algo muy preciso y no es posible que se haya enganchado con algún alambre porque lo que tenemos acá es sólo para que los caballos de otras chacras hagan tope y se vayan. No hay nada punzante, sobre todo porque hay siempre chicos. Cuando pasó todo salimos a los alrededores, pero no encontramos nada".

Romina recordó, además, que en lo que va del 2022 en el predio ya les robaron cinco veces: desde inodoros hasta hambruguesas frizadas. "A lo último ya hicimos un esfuerzo con la comisión de padres y pusimos alarmas, pero en zonas específicas", comentó.

También remarcó que el responsable de tan aberrante hecho quiso que la perra sufriera. "La Negrita siempre estuvo acá. Tenía entre 9 y 10 años, y estaba con su mamá, que tiene alrededor de 12. Ahora a ella me la llevé a casa porque me da miedo que le pase algo. En la zona nos han contando que desaparecen muchos perros todo el tiempo", concluyó.

Por el momento, y a raíz de la conmoción por lo ocurrido, Romina comentó que todavía no radicaron ninguna denuncia policial. Sin embargo, este tipo de hechos son reconocidos por la Justicia bajo la carátula de crueldad animal.