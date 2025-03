Yair Marín y las chances Cipolletti en el Federal A: "No asciende el que mejor juega"

yair marin cipo pasion 2.jpg

El marcador central destacó el recurso de Miguel para impactar el balón y convertir el único tanto de la tarde. "Sacó un remate muy bueno, seco, esquinado, imposible para Facu (Crespo, arquero) porque encima estaba muy tapado. Pasó al lado mío, la vi pasar, fue un remate rasante", describió.

La importancia de la autocrítica

Sin encender las alarmas pero con palabras contundentes, Marín habló de la importancia de aplicar lo trabajado en la semana a la hora de salir a la cancha, sobre todo en el aspecto defensivo. "Tenemos que hacer una fuerte autocrítica, saber donde estamos y que donde estamos no nos podemos dar el lujo de pasar por estas cosas. Porque si fuera que pasan de improvisto, bueno. Pero lo vinimos hablando toda la semana, vinimos predispuestos a este partido pese a que no es nuestro juego, porque no es nuestro tipo de juego", admitió.

"Una desatención que tuvimos y un gol abajo. Ellos se quedaron con los tres puntos con esa sola jugada porque después no nos generaron situaciones porque en todo momento estuvimos bien parado. No generamos mucho tampoco, pero bueno, era el partido que se prestaba. Así que a trabajar y a mejorar, señaló el exChaco For Ever y Gimnasia de Mendoza, entre otros.

Por la segunda fecha, Cipolletti visitará a Sol de Mayo en Viedma, en otra salida de riesgo para el Capataz, que recién en el tercer capítulo tendrá la chance de jugar con el apoyo de su gente en La Visera ante Guillermo Brown de Puerto Madryn.

"Primero a recuperar jugadores, a todos los que estén cansados o golpeados para que estén a disposición del cuerpo técnico desde el martes. Tenemos que traer algo, sumar, si es posible de a tres obviamente. Hay que traer algo de Viedma porque este es un torneo duro que se define por detalles. No asciendo ni sale campeón el equipo que mejor juega sino el equipo más vivo, más duro. Así que a seguir mejorando", conluyó.