Turismo Nacional: durísima sanción para Mallo, competidor de Urcera

"No sé cuál es la explicación tampoco, pusieron la sanción y no pude reclamar nada. Pago los platos rotos pero es una avivada que hacemos todos. Me terminan sancionando a mi por hacer lo mismo que hace la mayoría del grupo, me arruinaron el fin de semana", había declarado después de la carrera en San Nicolás.

El cordobés efectuó su descargo, a través de las redes sociales. “Totalmente desganado y decepcionado. Esta gente me saca las ganas de correr, una falta de criterio impresionante e inexplicable”, arremetió Mallo, quien marcha decimonoveno en el campeonato con 61 puntos.

“La sinceridad y el reglamento no vale nada ante los inescrupulosos e inoperantes actuantes de la CDA. Otro fin de semana que me arruinan”, fustigó el piloto.

José Manuel Urcera es el líder de la competencia que disputará la próxima fecha recién el 3 de septiembre. El piloto rionegrino ganó la última carrera en San Nicolás para treparse a lo más alto de las posiciones, justamente el día que se dio la polémica con Mallo.