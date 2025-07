Turismo Carretera: Canapino y Chevrolet lograron su primera victoria de la temporada

La alegría de Agustín Canapino

"Me acorde mucho de mi viejo en la última vuelta así que va para él esta victoria. No podía ganar en el TC, No se me daba la victoria, hoy se dio con el Camaro. Estoy muy feliz y solo quiero agradecer al equipo, a los sponsors, a los hinchas de Chevrolet y mi familia. Estamos más vivos que nunca. En este momento, solo decirles gracias", comenzó diciendo el Titán a la transmisión oficial.