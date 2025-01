Tras un gran año, Gabriel Arias habló con LMC: "Se dejó la vara alta"

"La Copa fue muy pareja, perdimos solamente dos partidos de los trece. Cada partido lo jugamos con mentalidad ganadora, teníamos el objetivo claro y creo que eso también nos llevó a ganar la final", detalló acerca de la victoria sobre Cruzeiro, por 3 a 1, en Asunción.

El guardameta de Racing se encuentra en su provincia natal compartiendo tiempo con su familia y dio detalles de lo que fue una gran temporada. "Ahora descansando en casa, aprovechando a disfrutar en familia, tener tiempo libre que durante el año son muy pocos los ratos que nos quedan por los viajes y concentraciones. Se necesita estar desconectado, viene bien a la mente. Nací acá, tengo toda mi familia. Paso mucho tiempo lejos y cuando vuelvo aprovecho a visitarlos para estar esos momentos en familia", valoró Gabriel.

gabriel arias vacaciones familia.jpg

La importancia de Gustavo Costas

La charla previa a la final fue emotiva. "Gustavo es un hincha, es una persona que ama a Racing, nos habló desde el corazón, desde sus sentimientos. Casi quebrado por momentos. Pero nos habló desde el corazón, creo que esa sensibilidad y esa empatía que tiene él con nosotros nos llegó y nos hizo entrar a la cancha con mucha tranquilidad y mucha confianza. Eso nos dio un plus en ese momento", explicó Arias sobre el entrenador, que le bajó a sus jugadores el mensaje de pertenencia y la pasión que implica Racing.

Lo que viene para Gabriel Arias

"Siempre cuando faltan algunos días para empezar a entrenar, uno se tiene que empezar a mover para que los primeros días de pretemporada sean más llevaderos. Así que de a poco ya empecé a entrenar para llegar bien", puntualizó el arquero sobre el inminente regreso al trabajo.

En ese contexto, y como referente del plantel, advirtió que volverán "con la misma mentalidad, creo que se dejó la vara alta y hay que seguir con esa misma línea para conseguir más títulos".

En cuanto a lo personal, Gabriel de 37 años, todavía no analiza el retiro, aunque admitió que "volver acá es una posibilidad. Siempre fui una persona tranquila, pero no se qué me deparará el futuro. Cuando llegue el momento lo veré".

Sobre el futuro laboral después de ser futbolista y la chance de ser DT afirmó: "Me veo más para la dirección deportiva que me gusta un poco más".

La Academia, por la Recopa y la Libertadores

Si logran mantener el plantel, Racing es uno de los favoritos a ganar el máximo torneo continental. Por ahora, no tiene rivales definidos porque falta el sorteo de la fase de grupos a realizarse el 19 de marzo y antes se disputarán las tres etapas previas.

Pero primero, el equipo de Costas enfrentará a Botafogo en la Recopa Sudamericana, que comenzará jugándose en el Cilindro el 20 de febrero y se definirá en Brasil una semana después.