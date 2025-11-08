Sábado movido para Franco Colapinto en Brasil: hora y cómo ver la sprint y qualy

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine , este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil . La vigesimoprimera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito de Interlagos de San Pablo .

El piloto argentino no pudo meterse en la Q2 de la Qualy Sprint al finalizar en el decimosexto puesto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Colapinto había redondeado una aceptable actuación en la práctica libre, donde terminó en el 16° puesto y registró un mejor tiempo de 1:11,160 para terminar a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

El británico fue sólido en la SQ3, donde abrió con un tiempo de 1m09s271 y posteriormente lo mejoró a 1m09s243, registro que nadie pudo superar. Mercedes se mantuvo cerca gracias a Andrea Kimi Antonelli, que quedó a 0s097 del tiempo de Norris para asegurar el segundo lugar. Oscar Piastri completó el top 3, a casi dos décimas de su compañero en McLaren, lo que mantiene al rojo vivo la pelea interna por el campeonato entre ambos, con Norris apenas un punto por delante.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, había iniciado la jornada con buenas sensaciones al marcar el octavo mejor tiempo en la primera fase de clasificación, pero terminó 13°. Detrás se ubicaron el piloto local Gabriel Bortoleto con Sauber y Oliver Bearman con Haas, en una SQ2 extremadamente ajustada, donde los 15 pilotos quedaron separados por apenas seis décimas.

“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente. Si bien, México fue bueno, acá me costó un poco más. Estoy un poco caliente. En general hay mejor performance que en otras carreras, pero bueno, vamos a laburar un poco a la noche y volver mejor mañana ”, declaró el pilarense en diálogo con ESPN.

Colapinto fue confirmado como el segundo piloto de Alpine este viernes antes de la práctica libre, en donde también finalizó decimosexto. De esta forma, el argentino continuará en la escudería francesa hasta, al menos, 2016. Al ser cuestionado por su continuidad en la Fórmula 1, el pilarense respondió: “Si, obvio que fue una linda noticia la de hoy a la mañana y estoy feliz con el equipo ”.

colapinto-brasil

En cuanto a su rendimiento en la clasificación de la sprint, Colapinto fue autocrítico: “La vuelta fue buena, pero perdí mucho en el primer sector. Hay cosas chiquitas que hay que mejorar en pocos lugares, que al final terminan siendo más grande y perdes más tiempo. Pero, bueno, no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Sprint es como una práctica”.

La sprint se realizará este sábado desde las 11 (hora argentina), mientras que a las 15 horas se llevará a cabo la clasificación. El domingo será la carrera del Gran Premio de Brasil desde las 14 horas.

Así continúa el Gran Premio de Brasil

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina)

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14.00.

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. También será transmitido por el canal Fox Sports. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.