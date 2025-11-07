Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación del sprint Fórmula 1: ¿cuándo se corre en Brasil?

El piloto argentino arrancó la fecha con la confirmación de que seguirá en Alpine. Este viernes por la tarde fue la clasificación para la carrera corta del sábado.

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) redondeó una aceptable actuación en la práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 , donde terminó en el 16° puesto. Luego, en la clasificación para la carrera sprint, repitió la posición 16.

El joven de Pilar, que fue confirmado este viernes para el calendario 2026 en la escudería francesa, quedó sin chances de avanzar a la SQ2 por una décima. Detrás del argentino, quedaron los pilotos Lawson (Racing Bull), Tsunoda (Red Bull), Ocon (Haas) y Sainz (Williams).

Sobre el final de la Q3, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el piloto -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que da un boleto a la siguiente fase de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1986868067566080279&partner=&hide_thread=false SQ1 CLASSIFICATION



Norris quickest

Alonso P3

Bortoleto safely through to SQ2 #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/Zg9trVj4HX — Formula 1 (@F1) November 7, 2025

La pole se la llevó el piloto de McLaren, Lando Norris, quien además lidera el campeonato. El británico fue sólido en la SQ3, donde abrió con un tiempo de 1m09s271 y posteriormente lo mejoró a 1m09s243, registro que nadie pudo superar.

Mercedes se mantuvo cerca gracias a Andrea Kimi Antonelli, que quedó a 0s097 del tiempo de Norris para asegurar el segundo lugar. Oscar Piastri completó el top 3, a casi dos décimas de su compañero en McLaren, lo que mantiene al rojo vivo la pelea interna por el campeonato entre ambos, con Norris apenas un punto por delante.

El británico George Russell colocó al otro Mercedes en el cuarto puesto, seguido por Fernando Alonso con Aston Martin y un Max Verstappen poco protagonista que cerró la SQ3 en el sexto lugar con el Red Bull.

Completaron los diez primeros Lance Stroll con el segundo Aston Martin, Charles Leclerc con Ferrari, Isack Hadjar con Racing Bulls y Nico Hulkenberg con Sauber.

Lewis Hamilton largará desde el 11° lugar tras quedar fuera de la SQ3 y compartirá fila con Alex Albon, de Williams. En paralelo, Leclerc quedó bajo investigación por no respetar una bandera amarilla provocada por su propio trompo al final de la SQ2.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, había iniciado la jornada con buenas sensaciones al marcar el octavo mejor tiempo en la primera fase de clasificación, pero terminó 13°.

Detrás se ubicaron el piloto local Gabriel Bortoleto con Sauber y Oliver Bearman con Haas, en una SQ2 extremadamente ajustada, donde los 15 pilotos quedaron separados por apenas seis décimas.

Cómo fue la práctica libre en Brasil

Más temprano, Colapinto, que este viernes por la mañana fue confirmado como piloto titular de Alpine en el 2026, registró un mejor tiempo en la práctica libre de 1:11,160 y terminó a un segundo y 185 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato.

En la segunda posición quedó el australiano Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, quien intentará dejar atrás su mal momento y reencontrarse con el triunfo para volver a tomar el liderazgo en el campeonato.

El otro piloto que pelea por el título, que es el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), tuvo una flojísima actuación, finalizó 17° y tendrá que mejorar mucho de cara a la clasificación para la carrera sprint, que será en unas horas.

Por otra parte, el compañero de equipo de Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, hizo un destacado trabajo para terminar en el séptimo lugar.

Así terminó la práctica libre del GP de Brasil:

1- Lando Norris (McLaren)

2- Oscar Piastri (McLaren)

3- Nico Hulkenberg (Sauber)

4- Fernando Alonso (Aston Martin)

5- Gabriel Bortoleto (Sauber)

6- George Russell (Mercedes)

7- Pierre Gasly (Alpine)

8- Carlos Sainz Jr. (Williams)

9- Isack Hadjar (Racing Bulls)

10- Kimi Antonelli (Mercedes)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Alexander Albon (Williams)

13- Esteban Ocon (Haas)

14- Oliver Bearman (Haas)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Franco Colapinto (Alpine)

17- Max Verstappen (Red Bull)

18- Charles Leclerc (Ferrari)

19- Lewis Hamilton (Ferrari)

20- Yuki Tsunoda (Red Bull)

Cómo sigue la Fórmula 1 en Brasil

Los horarios de este fin de semana en el circuito de Interlagos en Brasil.

Vie 7/11 - Clasificación Sprint 15:30

Sab 8/11 - Carrera Sprint 11.00

Sab 8/11 - Clasificación carrera 15:00

Dom 9/11 - Carrera 14:00

Franco Colapinto renueva con Alpine para 2026

El argentino Franco Colapinto fue confirmado este viernes en Interlagos como piloto de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1, el anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Brasil y marca la continuidad del joven de 22 años dentro del equipo francés.

Colapinto, quien debutó esta temporada con Alpine, logró consolidarse como una de las revelaciones del año gracias a su regularidad y su adaptación al monoplaza. A lo largo de las carreras fue alcanzando el ritmo de su compañero Pierre Gasly y hasta logró superarlo en varios Grandes Premios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986791500164759751&partner=&hide_thread=false Vamos Nene @FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

La renovación lo mantendrá vinculado al equipo al menos hasta finales de 2026 y representa un voto de confianza en su crecimiento dentro de la categoría.

La confirmación de su continuidad en la categoría reina del automovilismo llegó este viernes por la mañana, a través de una publicación de la cuenta oficial de Alpine que estuvo acompañada por unas declaraciones de Colapinto, quien reconoció que “ha sido un camino largo y difícil”.

“Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de volver a pilotar con este equipo en 2026. Tener tantos aficionados acompañándome en este viaje es la razón por la que competimos, y el año que viene, cuando se reinicie la Fórmula 1, esperamos poder brindarles a todos nuestros seguidores un motivo para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!”. comfesó Colapinto.

El Gran Premio de Brasil es una cita especial para el argentino, que correrá con el respaldo de una gran cantidad de hinchas latinoamericanos en las tribunas de Interlagos y con la tranquilidad de tener asegurado su futuro inmediato en la Fórmula 1.