Nueva pista en Paraguay: se conocieron fotos de la mujer que podría ser Marita Verón

A 23 años de su desaparición, una nueva revelación activó la investigación en el país vecino. “No pude dormir desde que me mandaron las fotos", afirmó su madre, Susana Trimarco.

En las últimas horas, la madre de Marita Verón , Susana Trimarco recibió una llamada respecto al secuestro y desaparición de su hija. La información proviene de Asunción del Paraguay, respecto a una mujer en situación de calle que vive en la ciudad de Capiatá, a 23 kilómetros de la capital.

Respecto a esta nueva pista, Trimarco aseguró: “No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar , porque es horrorosa la situación de esa mujer".

Marita Verón desapareció hace 23 años. Salió de su casa en San Miguel de Tucumán rumbo a la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes el 3 de abril de 2002. Iba a pedir un turno para un examen ginecológico, pero nunca volvió .

"Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”, lamentó Trimarco sobre la extrema desnutrición de esta persona.

Esa pista ya fue entregada a Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, por lo que se llevará adelante una investigación.

Susana Trimarco habló sobre la versión que indica que Marita podría estar viva

Las fotos de la mujer que se convirtió en pista en la búsqueda de Marita Verón

En medio de la gran repercusión que tomó esta novedad, Infobae accedió a la imagen de la que habló Trimarco, que llevó a los vecinos de Capiatá a pensar que podía ser Marita. Incluso, también a fotos del lugar donde vivía esta persona indigente, desnutrida y avejentada, como la describieron sus vecinos.

marita verón paraguay Foto: Infobae

Aseguran que la mujer en cuestión vivía de la caridad de los vecinos, en una ranchada tapada con una lona, en el barrio San Ramón, a la altura del ex kilómetro 18 de la Ruta PY02 de Capiatá.

“En la zona de la Ruta PY 02, así como también en la de la ex Ruta 1, se puede observar la presencia de varias mujeres con problemas de consumo que recorren las calles principales. Además, hay quienes son limpiaparabrisas, que están en las rutas principales”, explicó Enrique, del portal Capiatápress en diálogo con Infobae.

marita verón paraguay (1) Foto: Infobae

“Los vecinos comentaron que hablaba muy bien el español, y que decía algunas cosas en guaraní, pero que evidenciaba problemas de salud mental", acotó Enrique.

La información de la mujer que podría ser Marita Verón

Algunas de esas personas alegaron que la mujer en cuestión se hacía llamar “Doña Eva”. Como estaba indocumentada, y eso le impedía acceder a prestaciones del Estado, lograron que le hicieran un documento, que se expidió el pasado 21 de octubre. Así se hizo popular su caso.

En esa documentación consta que se llama Eva M. y que nació el 3 de junio de 1955 en San Pedro del Paraná, un distrito paraguayo ubicado en el departamento de Itapúa.

Otras fuentes más temprano habían asegurado: “Se están haciendo los trámites pertinentes a los fines de poder, en primer lugar, tomar contacto con el Ministerio Público Fiscal de Paraguay para que se puedan aunar esfuerzos y dar con el paradero de esa mujer y hacer las pruebas pertinentes”.

Marita Verón y Susana Trimarco.jpg

“Esos datos llegan así cada tanto y todo se comprueba, hasta lo más inverosímil”, explicaron fuentes del caso a Infobae. Otros sostuvieron: “No me llevaría por una imagen de una persona en situación de calle y visiblemente avejentada, pero sí está claro que hay que darle intervención a las redes de fiscales de Trata por medio de la Protex”.

Desde el entorno de Trimarco manejaron la información con extrema cautela: “No es la primera vez ni la última, es todo el tiempo. En años anteriores, manifestaron que estaba enterrada en Córdoba, en La Pampa. Otra de las hipótesis es que, luego de presuntamente haberla matado a ella acá en Tucumán, la habrían descartado en algún cementerio. Hay que investigar todo, esa es la realidad”.