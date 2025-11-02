River visita a Gimnasia de La Plata tras el golpe en Copa Argentina: hora, formaciones y TV

El Millonario buscará reponerse, de la mano de Marcelo Gallardo, tras haber quedado fuera de la competición en semifinales.

River , que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibirá este domingo a Gimnasia La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 20.30 horas con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR . La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales , tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el Millonario que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

Para este partido ante los platenses, el director técnico tendrá dos bajas sensibles: en primer lugar, el defensor Gonzalo Montiel que sufrió un esguince de rodilla y el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1984749329551098168&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para recibir a Gimnasia LP por la fecha 14 del #TorneoBetano Clausura 2025 #VamosRiver pic.twitter.com/rlN9WW0he0 — River Plate (@RiverPlate) November 1, 2025

Además, Enzo Pérez reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

Por su parte, el equipo de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

Para este partido ante River, el entrenador interino hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho, ocupando el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba mientras que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Estas son las probables formaciones de River y Gimnasia de La Plata

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Decimocuarta fecha

River Plate - Gimnasia La Plata

Estadio: Monumental, Capital Federal.

Monumental, Capital Federal. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. Horario: 20.30

20.30 TV: ESPN Premium.

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

River tiene nuevo presidente

River vivió este sábado una jornada electoral histórica que culminó con la elección de Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club. El dirigente de 36 años, que hasta ahora se desempeñaba como secretario general de la gestión encabezada por Jorge Brito, fue elegido por los socios que se acercaron a votar en el Estadio Más Monumental, en un día con récord de participación. Asumirá formalmente el cargo el próximo lunes por la tarde, cuando se realice el acto oficial de traspaso de mando en Núñez.

Con esta designación, Di Carlo se convierte en el presidente más joven de River desde Antonio Vespucio Liberti, quien tomó las riendas del club en 1933. No es la primera vez que marca un hito en materia generacional: en 2018, cuando fue designado vicepresidente, también se transformó en el directivo más joven en ocupar ese lugar.