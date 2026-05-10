Minuto a minuto: Cipo cae ante Juventud Unida en La Visera
El albinegro está perdiendo la punta de la zona 3 del Federal A frente a los de San Luis.
En la fría tarde del domingo, Cipo empata sin goles frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, por la fecha 8 del Federal A. El equipo de Fabián Enríquez está en lo más alto de la tabla de la zona 3.
En un partido disputado, casi sin opciones de gol, el trámite fue parejo. Amieva y Acevedo tuvieron aproximaciones, pero las chances de anotar brillaron por su ausencia.
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A Cipo le costó desnivelar en campo contrario y ese contexto favoreció a la visita. Sobre los 42', Lautaro Figueroa tiró un centro de zurda desde la derecha, la pelota picó y se le metió a Crespo en el primer palo.
Cipo fue a buscar el empate y lo tuvo tras su primera gran acción colectiva. Nehuén García llegó por izquierda y Acevedo la terminó con una media vuelta que le tapó el arquero Lucero.
Sobre los
SÍNTESIS
Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Víctor Manchafico, Nehuén García; Gonzalo Lucero, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maxi López; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez
Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Valentín Roldán; Martino Dorato y Juan Martín Amieva.
Árbitro: Franco David Morón
Cancha: La Visera
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