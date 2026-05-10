Deportes LMCipolletti Cipo Minuto a minuto: Cipo cae ante Juventud Unida en La Visera

Claudio Espinoza

En la fría tarde del domingo, Cipo empata sin goles frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, por la fecha 8 del Federal A. El equipo de Fabián Enríquez está en lo más alto de la tabla de la zona 3.

En un partido disputado, casi sin opciones de gol, el trámite fue parejo. Amieva y Acevedo tuvieron aproximaciones, pero las chances de anotar brillaron por su ausencia.

A Cipo le costó desnivelar en campo contrario y ese contexto favoreció a la visita. Sobre los 42', Lautaro Figueroa tiró un centro de zurda desde la derecha, la pelota picó y se le metió a Crespo en el primer palo.