Llegó el quinto refuerzo de Cipolletti: Cristian Ibarra, un delantero de experiencia

Cipolletti entró en la cuenta regresiva para comenzar su pretemporada el próximo lunes y en los días previos, Cipo anunció a su quinto refuerzo. La institución dio a conocer el arribo de Cristian Ibarra , un delantero que el flamante director técnico conoce muy bien de la exitosa campaña en Chaco For Ever . "La verdad que bien, estoy bastante contento con la llamada de Cravero y su cuerpo técnico. Ir a un club grande como lo es Cipolletti también es muy importante así que la verdad que contento ”, dijo a LM.

"Me acuerdo de ese partido, importantísimo, obviamente se sufrió bastante. El equipo la verdad que bastante duro fue, y es más, terminamos pasando por penales. Eso sí me acuerdo, fue bastante parejo ”, repasó.

El delantero de 32 años llega de haber disputado el Federal A con Douglas Haig, en donde jugó 27 partidos. Con alto rodaje, llega en buenas condiciones a Cipolletti. "Bien, la verdad que con mucha confianza, este año pude jugar todo el año, cosa que por ahí no pude hacer en Chaco por distintos motivos, así que con confianza, vamos a ver qué pasa, siempre obviamente buscando objetivos grandes”, afirmó.

Daniel Cravero, clave para la llegada de Ibarra a Cipolletti

Con Daniel Cravero obtuvo el ascenso en 2021 a la Primera B Nacional, luego Ibarra se marchó a San Martín de Formosa y en 2023 regresó a Chaco donde jugó apenas 12 partidos en la segunda división del fútbol argentino. “Llego para sumar, con Cravero tengo una relación más cercana al haber logrado el ascenso juntos en Chaco. Él me va a utilizar quizá en la posición natural que juego, puesto en el que no me tuvieron en consideración en Douglas”, comentó.

Si bien en el conjunto de Pergamino fue uno de los que más partidos jugó, estuvo lejos del puesto que mejor siente. De hecho, en Douglas tan solo pudo convertir un gol, y con el Albinegro espera cambiar esa racha confiando en que volverá a estar cerca del arco. ”Me usaron como un extremo, yo por ahí estoy un poco más cerquita del arco. Soy delantero, tipo enganche un poquito retrasado, pero siempre tratando de convertir”, describió.

Ibarra arribará a la ciudad en las próximas horas para estar a disposición del cuerpo técnico el próximo lunes. Tanto el Cravero como sus allegados fueron determinantes para que el jugador se sume al Capataz. "Sí, la verdad que sí, ya es bastante tiempo de vacaciones, estoy esperando para arrancar. Sí, tenía otras propuestas, pero me convenció mucho lo que es el club, la gente. Sé que es un equipo grande, es una nueva experiencia”, sostuvo.

Para el tucumano, será la primera incursión en la Patagonia, más allá de haber enfrentado a Cipolletti en su momento, su carrera involucra a clubes como San Jorge de Tucumán, San Martin de Formosa, Chaco For Ever y Douglas Haig. “Primera vez, vamos a ver qué pasa, vamos a poder sentir la experiencia ahí estando un poquito lejos, lejos de la provincia donde uno vive, pero nada, uno ama este deporte, así que nada, va con grandes esperanzas por ahí, quizá tener y lograr metas y objetivos, como te digo, tanto a corto como a largo plazo con el club, ¿no?”; aseguró.

La experiencia y conocimiento de Ibarra sobre el futbol de la categoría es para tener en cuenta, sobre todo porque ya tiene en su haber lo que todos quieren en el Federal A, el ascenso. “Por ahí, el ascenso también es importantísimo, así que creo que cada jugador que va, va con esa mentalidad, por lo menos yo en lo personal tengo esa mentalidad”, concluyó.