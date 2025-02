La Amistad tiene nuevo DT y sumó refuerzo para lo que viene

"Fue medio a las corridas porque tuve que organizar muchas cosas con mi familia, con mis hijos y el club necesitaba una respuesta rápida. Obviamente las sensaciones son siempre lindas de volver al club, de estar ligado al fútbol", agregó el exjugador.

Fernando fue compañero de varios de los jugadores que están en el equipo, llegó a dirigirlos en su primera experiencia y también enfrentó a otros.

"A los chicos de La Amistad los conozco a la mayoría, pero como estuve alejado es un poco un volver a empezar. Ya tuvimos prácticas, a la mayoría de los chicos los conozco. El club viene ganando las últimas dos ligas y obviamente que la vara está alta. Con mi impronta intentaremos darle lo que nos gusta, siempre tratando de que sea para mejor", avisó.

Fernando Fernández La Amistad10.jpg

Nueva Liga y el cuerpo técnico

La Liga cambia de formato para este año con una sola rueda jugando todos contra todos.

"Este torneo va a ser más difícil porque te enfrentás con todos. Está bueno, es competitivo. Para mi es un lindo desafío, difícil, pero me gustan aceptarlos. Contento de que me hayan elegido y trataré de estar más preparado posible para tratar de darle al equipo la mayor competitividad", subrayó el nuevo DT, que estará acompañado por los mismos integrantes del cuerpo técnico que tenía el Pulpo: el profe Cristian Enei y Miguel Caneo como ayudante de campo.

"Si bien es mi segunda experiencia como técnico, he tenido un largo recorrido en el fútbol y en la Liga, así que eso ayuda a manejarse. Obviamente no me las se todas, uno no puede creerse mejor que los demás. Eso es importante, le pedí ayuda a Miguel y al profe de tener confianza para tomar decisiones en conjunto", valoró Fernández.

Fernando Fernández ya supo ser el DT de La Amistad, volvió a jugar y ahora regresa al rol de técnico.

"A mi me gustan los equipos intensos. De mucha presión, recuperar la pelota lo más arriba posible. En mi caso yo era mucho de hablar y ordenar y es algo que nos falta en el equipo. Lo hablé con los chicos, material hay y muy bueno, pero bueno uno pretende cambiar algunas cositas para trabajar en ese aspecto. Intensidad, orden y jugar lo mejor que se pueda. Ser protagonistas en todas las canchas. Eso es lo que me gusta del fútbol. Después hay partidos y se dan o no se dan. Este grupo viene bien trabajado, tiene buen fútbol, pero hay cosas que le quiero incorporar de cómo yo veo el fútbol". finalizó FF.

El refuerzo para el Apertura

En las últimas horas se confirmó que La Amistad sumó arquero tras las salidas de Exequiel Lara a Deportivo Rincon y Nicolás Ingolotti, los dos que estuvieron en Regional. La cara nueva es Ignacio Guíñez, proveniente del Deportivo Roca.