Jugó el Mundial con Maradona, superó un cáncer y ahora vuelve al fútbol luego de años de retiro

Jonas.jpg

Más allá de su gran trayectoria como deportista donde vistió los colores de distintos clubes en la Primera División del fútbol argenitno como también de la Premier League de Inglaterra, Jonas supo ganarse el cariño de la gente tras haber superado un cáncer de testículos en 2013. "Nunca pensé que me iba a morir realmente con el cáncer. Sí, cuando me lo dicen es un shock y es algo que uno siendo futbolista o atleta de alto rendimiento piensa que esas cosas no pasan. Uno piensa que somos superhéroes porque nos ve entrenando todos los días, cuidando la alimentación, todas esas cosas que hoy te da el fútbol y parece que no va a pasar", declaró Jonas en una entrevista con Infobae en junio del año pasado sobre su enfermedad.

El ex Boca que fue odiado por muchos y anunció su retiro del fútbol

Mauro Zárate, reconocido futbolista argentino, anunció su retiro del fútbol profesional a los 37 años. Formado en las divisiones inferiores de Vélez Sársfield, debutó en 2004 y rápidamente destacó por su habilidad y potente pegada, aunque luego fue odiado por muchos por su traspaso a Boca.

En 2007, fue parte del plantel que conquistó el Mundial Sub-20 en Canadá bajo la dirección de Hugo Tocalli. Tras su éxito en el Mundial Sub-20, Zárate fue transferido al Al-Sadd de Qatar. Posteriormente, tuvo experiencias en clubes europeos como Birmingham City en Inglaterra y Lazio en Italia, donde consolidó su reputación como goleador.

zárate argentina.jpg

También jugó en el Inter de Milán, West Ham United, Queens Park Rangers y Watford, con un paso intermedio por la Fiorentina. En Medio Oriente, vistió la camiseta del Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos.

En 2018, regresó al fútbol argentino para un segundo ciclo en Vélez Sársfield. Sin embargo, su posterior transferencia a Boca Juniors generó controversia entre los hinchas del Fortín. Con el Xeneize, formó parte del plantel que disputó la final de la Copa Libertadores 2018 contra River Plate. Tras su paso por el equipo azul y oro, continuó su carrera en América Mineiro y Juventude de Brasil, Platense en Argentina, Cosenza Calcio en Italia y Danubio de Uruguay, donde jugó en 2023.

A lo largo de su trayectoria, Zárate obtuvo títulos nacionales con Vélez (Clausura 2005 y Supercopa 2013), Lazio (Copa Italia 2008/2009 y Supercopa de Italia 2009) y Boca Juniors (Supercopa Argentina 2018).

mauro-zarate-presentacion-velez.webp

En su mensaje de despedida, expresó: "El camino más lindo de mi vida llega a su fin. Qué difícil me resulta escribir estas líneas, con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos". Aunque se retira como jugador, dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al fútbol desde otro rol.

Recientemente, Zárate participó en la Copa Potrero, un torneo organizado por Sergio Agüero, donde lideró al equipo La Crema, que se consagró campeón. Su actuación en este certamen demostró que, a pesar de su retiro profesional, su pasión por el fútbol permanece intacta.

La familia Zárate tiene una profunda tradición futbolística. Mauro es el menor de los hermanos, todos futbolistas profesionales: Rolando, Ariel y Sergio. Su padre, Sergio Zárate, también tuvo una destacada carrera en el fútbol argentino. Esta herencia familiar ha sido una influencia significativa en la carrera de Mauro, quien siempre llevó con orgullo el legado de los Zárate en el fútbol.