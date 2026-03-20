Descontó Cipo y va por la heroica en el arranque del torneo ante Atenas de Río Cuarto

El Albinegro cae en el comienzo del Federal A 2026 como visitante en el interior cordobés.

En el inicio de una nueva aventura, Cipo pierde con Atenas de Río Cuarto, por la fecha 1 de la zona 3 del Federal A. El equipo dirigido de manera interina por Alejandro Barbona tiene varias novedades en su once inicial, con muchos jugadores ofensivos, incluyendo a Gonzalo Lucero como lateral izquierdo.

Más allá de los nombres, el dibujo táctico fue 4-4-2 con Andrés Almirón acompañando a Sebastián Jeldres arriba.

El inicio del partido fue parejo e intenso. Cipo avisó con una llegada de Jeldres, cuyo remate llegó débil a las manos del arquero Soria.

Atenas se aproximó con un par de pelotas paradas y Facundo Crespo fue llamado a intervenir, pero la primera clara fue para el albinegro. Tras un córner desde la izquierda, Víctor Manchafico se llevó puesta la pelota y su envío en el palo.

Sin embargo, en la contra el local fue letal y concretó el primero. Con una transición en cuatro pases, Facundo Quiroga asistió a Paulo Oballes y el delantero empujó la pelota al arco entrando al área chica, por el segundo palo.

La visita sintió el golpe y en los últimos 25' de la etapa inicial estuvo más cerca del segundo el local que Cipo del empate.

Igualmente, ese gol llegó a los 14 segundos del complemento. El albinegro sacó del medio pero manejó muy mal la pelota.

Una pérdida de Nicolás Trejo en el lateral derecho le permitió otra vez a Quiroga tirar el centro y Alejo Mainero la mandó a guardar en el segundo palo.

Todo parecía oscuro en Río Cuarto, pero sobre los 14' Cipo encontró el descuento en una pelota parada. Con mucho más empuje que fútbol, se puso a tiro con el tanto del ingresado Federico Acevedo.

SÍNTESIS

Atenas de Río Cuarto: Matias Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Agustín Galeazzi, Thiago Pagliaricci; Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga, Franco Schiavoni; Paulo Oballes y Ezequiel Morales. DT: Gastón Leiva

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Gonzalo Lucero; Fernando Pettineroli, Marcos Pérez, Brandon Obregón, Maximiliano López; Andrés Almirón y Sebastián Jeldres. DT: Alejandro Barbona

Goles: PT 20 Oballes (A). ST 1, Mainero (A).

Cambios: ST, al inicio, Alejo Mainero por Morales (A), Andrés Domínguez y Federico Acevedo por Pettinerolli y Jeldres (C),

Árbitro: Enzo Gutiérrez

Cancha: estadio 9 de Julio