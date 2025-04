Cómo es debutar en el Federal A para Cipo a los 29 años: la historia de Luis Cabezas

De aquellos ocho zonales que arribaron al Albinegro, hoy solo hay tres y Luis es el segundo de esa camada en sumar minutos. "Estuve a prueba bajo la mirada del técnico, el profe, los ayudantes y después de tres semanas me dieron el ok para que me quedara. Venía del Porvenir de Plottier, llego por un llamado de Guillermo Doglioli (técnico de la primera local). La verdad que esto es perseverancia, tener ganas, el hambre de querer estar y de competir, fueron las claves para dieran el visto bueno y me quedara", valoró.

luis cabezas cipo.jpg

Cabezas fue titular en Independiente de Neuquén en la temporada 22/23, en el plantel que llegó a la final Patagónica del Regional Amateur frente a Germinal de Rawson. De allí conoce a Doglioli, que levantó el teléfono para convencerlo de llegar a Cipolletti.

"Siempre había jugado lo que era el viejo Federal C, ahora es Regional Amateur y la Liga, así que contento con el debut en Federal A. Liga Confluencia con Cipo no jugué, fui derecho al Federal", relató.

La primera convocatoria y el debut en Cipo

En las fechas anteriores, Luis no había sido convocado por el Chango para la lista de 18. De hecho, en la victoria ante Guillermo Brown acompañó al resto del equipo desde la grada en La Visera. Esta vez y con sorpresa, se enteró que su nombre estaba en la planilla de viaje con destino a Bahía Blanca.

"Ese día volví del gimnasio y no había visto los mensajes. Ya tenía un par de compañeros que me estaban felicitando porque habían visto el grupo, así que cuando lo abrí, vi la lista y vi mi nombre, la verdad que fue una felicidad enorme, se me pasaron un montón de cosas por la cabeza y justo estaba con mi papá, así que los dos chochos, estaba muy contento", recordó con alegría.

Con la "13" en la espalda, Cabezas esperó sobre la línea de cal para reemplazar al "4", Nicolás Trejo, en el inicio del complemento. "Fue ni bien arrancó el segundo tiempo, ya en el entretiempo Nico había sentido la molestia, así que me dan la indicación que me tenía que preparar para entrar. Antes de entrar refrescamos las pelotas paradas, lo que tenía que hacer, lo que quería el técnico en ese momento. Íbamos ganando 2-0, había que aguantar el partido, no volverse loco, así que al pie de la letra creo que lo hicimos", remarcó.

Con la victoria parcial y la expulsión de Gonzalo Lucero, el Albinegro tuvo que afrontar gran parte de la segunda mitad con uno menos. Entonces Luis, que recién debutaba, tuvo que sacar chapa en la defensa y por el juego aguerrido que lo caracteriza se ganó una amarilla.

"Sí, hubo una expulsión de un compañero, pero supimos aguantarlo bien, se trabajó bastante en la semana y salió lo que buscábamos, que era la victoria de visitante, hicimos un gran trabajo en el primer tiempo y en el segundo lo supimos aguantar", sostuvo.

Para Luis, vestir la camiseta de Cipolletti es lo que soñó desde chico más allá de poder debutar en la categoría. Su papá, fanático del Albinegro, festeja el gran momento de su hijo."Primero, llegar a Cipolletti, yo lo escuchaba allá por el 2006, 2007 por la radio siempre. Mi viejo hincha de Cipo, siempre quiso que jugara ahí. Por radio escuché el ascenso, me acuerdo, Leo Larenas, 'Loco' Padua, 'Máquina' Cid, 'Negro' Muñoz, al pasar los años tuve la oportunidad de conocerlos y es algo muy lindo y siempre tuve el anhelo ese de debutar en Cipolletti y jugar en el Federal", afirmó.

La lista de buena fe que tiene Cravero es amplia, con dos jugadores por puesto. Además de jugar de lateral derecho, Cabezas puede hacerlo de central. "Es un plantel largo en el que hay que estar listo para cuando el técnico lo disponga y siempre positivo, siempre tirando para adelante. Hay que estar preparado, esto es fundamental para este torneo, para el grupo, porque también le hace bien que todos estén compitiendo, porque yo le meto presión al titular, el titular eleva su nivel y así nos ayudamos entre todos. Eso es buenísimo", concluyó.