Colapinto argentinizó la Fórmula 1: el curioso regalo a Tsunoda y el palito a Ferrari mientras se define su futuro

Pese a que Franco Colapinto todavía no tiene un asiento confirmado para 2025 en la Fórmula 1 , sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la Máxima y lo demostró una vez más a través de las redes sociales: ocurre que el certamen de automovilismo decidió organizar un "amigo invisible" entre los pilotos y el argentino no tuvo inconvenientes en participar. De hecho, le brindó un curioso presente a Yuki Tsunoda , otra de las jóvenes promesas del torneo.

De todas formas, al notar que en realidad era una masa, el pichón de crack albiceleste aprovechó para darle un tiro por elevación a Ferrari a modo de broma: "¿Qué es esto? No lo vi en mi vida. Hagamos un Williams de Mercado Libre, tenemos también el naranja. Los otros no los necesitamos. No me gusta el rojo, porque es muy de otro equipo. Esos dos los vamos a tirar".

Qué tiene que pasar para que Colapinto corra en la Fórmula 1 en 2025

Por lo pronto, Colapinto deberá aguardar unos días más para saber si estará en la élite del automovilismo a partir de marzo. Si bien todo parece indicar que será piloto de reserva del equipo que lo formó, el empresario Flavio Briatore todavía puja para contar con sus servicios, aún en detrimento de Jack Doohan, que recibió luz verde para ser el partenaire de Pierre Gasly: su contrato indica que un mal rendimiento en las primeras cinco carreras podría dejarlo afuera de la F1.