Cipolletti tuvo una tarde perfecta, goleó y la gente disfrutó en La Visera

cipolletti yair marin saludo brown.jpg Antonio Spagnuolo

En un partido desprolijo y con aproximaciones, el Capataz pegó rápido a los 10' con un centro de Cristian Ibarra, el desvío de Nicolás Parodi y Andrés Almirón que apareció por el segundo palo. El volante ofensivo controló y remató abajo para abrir la cuenta.

El golpe fue durísimo para la visita y Cipo lo aprovechó, porque apenas cuatro minutos después armó una linda acción colectiva y amplió la diferencia. Parodi peinó un pelotazo largo para Ibarra, este encontró a Lucero picando hasta el fondo y su centro preciso encontró a Lucas Mellado llegando al área chica para dominar y anotar el segundo de zurda.

cipolletti brown.jpg Antonio Spagnuolo

La contundencia inicial le dio tranquilidad al equipo y a la gente. Si bien la visita intentó descontar, Cipo se mostró más firme que su rival y estuvo cerca del tercero con Parodi e Ibarra, pero entre el arquero Soria y las imprecisiones, se fueron al vestuario con diferencia de dos.

Ya en el complemento, Ibarra tuvo su premio. El delantero tomó la pelota sobre izquierda del ataque, enganchó hacia el medio y su remate se metió en el primer palo de Soria tras un leve desvío. Iban 8 minutos del segundo tiempo y el Capataz liquidó la historia temprano.

El Capataz le sacó máximo provecho a los errores del rival y tras una mala salida de Brown, llegó el cuarto. Ibarra cortó en campo contrario, asistió a Almirón y el remate del chaqueño también se desvió en un defensor para hacer estéril la volada del arquero.

cipolletti festejo cravero jugadores.jpg

Cipo fue superior en todos los planos y tuvo la contundencia que tantas veces le faltó no solo en este torneo, donde apenas van tres partidos, sino en los últimos años.

Ahora el desafío para el Albinegro es sostener este nivel en partidos consecutivos. Quizás sea lo más difícil del fútbol y, sobre todo, de esta categoría.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Langa, Yair Marín y Nehuén García; Andrés Almirón, Lucas Mellado, Stancato y Gonzalo Lucero; Nicolás Parodi y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.

Brown de Madryn: Matías Soria; Danilo Actis, Gabriel Zubowicz, Gustavo Chiavetto y Mateo Ramírez; Branco Mera, Martín Rivero, Alan Silva y Gabriel Lazarte; Santiago Ibáñez y Matías Persia. DT: Gabriel Nasta.

Goles: PT, 11 Almirón, 15 Mellado. ST 8 Ibarra, 15 Almirón.

Cambios: ST, al inicio, L. González y C. López por Ibáñez y Persia (B), 13’ Máximo Florentín por Silva 18 Matías Páez por Lucero (C), Iván Bravo y Franco Rodríguez por Lazarte y Chiavetto (B), 23 Daniel Gómez y Santiago Jara por Almirón e Ibarra (C), 30 Iñaki Marcos por Parodi (C).

Árbitro: Franco Morón

Cancha: La Visera