Cipolletti dejó todo pero perdió con Santamarina en Tandil

La primera clara fue para el local cuando Hernández peinó una pelota que le quedó a Martín Michel, pero el delantero definió mal ante Crespo y la tiró afuera. Apenas un par de minutos después, Agustín Lucero y el propio Michel volvieron a fallar tras errores defensivos de Cipo donde el gol no llegó por la impericia del rival.

Pasada la media hora, Cipo pudo salir un poco y tuvo su primera oportunidad de la mano de Pettinerolli, que no pudo con Juan Pablo Mazza.

Los últimos 10' de la etapa inicial fueron de ida y vuelta, con trámite abierto. Los de Tandil mostraron su potencial del medio para arriba y sus limitaciones para defender. Del otro lado, la visita fue encontrando espacios. En ese contexto, Alejo Tabares fue de lo mejor de su equipo tanto en defensa como pasando al ataque.

Antes del final del primer tiempo, Elvis Hernández bajó a Quimey Marín en el borde del área cuando se iba solo y el árbitro Correa lo expulsó, dejando a Cipo con uno menos.

Sin embargo, el conjunto de Bonjour tuvo un par de aproximaciones con una pelota parada y un remate de Luis Dezi.

Para el complemento, el DT mandó a Ezequiel Rodríguez por Jara y el Capataz no sufrió en los primeros 15 del segundo tiempo. Incluso estuvo cerca cuando Pettinerolli no pudo resolver una acción que podía terminar en gol.

Sin embargo, Santamarina encontró el gol cuando menos lo merecía por un pase filtrado para Elían Tus y la definición del volante pegó en el palo y entró.

Para colmo, Pettinerolli vio la roja por golpear a un rival. El juez de línea avisó al árbitro y Correa lo expulsó correctamente.

Con dos menos, el partido quedó muy difícil para Cipo, pero el Capataz mostró un amor propio encomiable. Santamarina falló en defensa y Luis Dezi aprovechó para tocar, ir a buscar y meter un remate inatajable que significó la igualdad.

Cinco minutos le duró la expectativa a Cipo, que sufrió el gol de Quimey Marín en una pelota parada con una pirueta algo extraña cuando iban 27'.

Incluso con el desgaste de tener dos menos, lo del Albinegro fue encomiable. Amarfil dejó la vida como siempre y estuvo cerca con un remate lejano.

El ingresado Nicolás Valerio no pudo con Crespo cuando tuvo su chance para liquidarlo y Cipo se mantuvo con chances hasta el final, generando infracciones y peleando cada pelota hasta el final.

El conjunto rionegrino fue al frente con lo que tenía, pero ya no hubo tiempo ni espacio para lograr otro empate heroico. En el contexto más difícil, el equipo respondió, pero pagó muy caro dos expulsiones que condicionaron sus posibilidades ante un rival directo.

Cipolletti sigue tercero y le lleva cuatro puntos a Sansinena, que juega este domingo con Olimpo y se ubica cuarto.

SÍNTESIS

Santamarina: Juan Pablo Mazza; Agustín Lucero, Brian Berlo, Mathías Boungiorno y Julio Zúñiga; Marcos Pérez, Nicolás Igartúa, Elían Tus y Quimey Marín; Martín Michel y Emiliano López. DT Jorge Izquierdo

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernandez, Manuel Berra y Alejo Tabares; Fernando Pettinerolli, Maximiliano Amarfil, Lucas Argüello y Luis Dezi; Favio Cabral y Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour

Cambios: ST, al inicio, Nicolás Valerio por Zúñiga (S), Ezequiel Rodríguez por Jara (C), 20 Federico Motta por Pérez y Quintana por Berlo (S), 22 Alex Díaz por Palacio (C), 30 Enzo Galabert y Agustín Sansoni por Lucero y Tus (S), Lautaro Brienzo, Laureano Doello y José Michelena por Amarfil, Dezi y Cabral (C).

Goles: ST 15 Tus (S), 22 Dezi (C), 27 Marín (S).

Incidencia: PT 43 expulsado Elvis Hernández (C). ST 17 Pettinerolli (C).

Árbitro: Jonathan Correa

Estadio: Municipal General San Martín, Tandil