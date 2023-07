Cipo viajó a Bahía con novedades para visitar a Villa Mitre

Desde la llegada de Darío Bonjour, Cipo mejoró el rendimiento y los resultados están a la vista. A su arribo también se sumaron jugadores clave que hoy hacen la diferencia como José Michelena y Lucas Argüello, dueño de la mitad de la cancha. "En lo personal, obviamente que con el correr de los partidos, me siento cada vez mejor", dijo Lucas a LM Cipolletti.

El mediocampista se ganó rápidamente la titularidad y sigue manteniéndola, siendo una de las figuras "Eso de figura mucho no me interesa, lo que busco es tratar de ayudar al equipo, a mis compañeros, hacer lo que me corresponde. Con los partidos más los resultados positivos se ve todo mucho más lindo", sostuvo.