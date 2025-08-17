Boca visita a Independiente Rivadavia para romper la racha negativa: hora, formaciones y TV

Miguel Ángel Russo necesita una victoria para terminar con los rumores que lo ubican fuera del club por los malos resultados.

Boca Juniors visitará a Independiente de Rivadavia en un partido correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 . El encuentro se llevará a cabo en el estadio Malvinas Argentinas (Mendoza), desde las 20:30hs. El duelo contará con el arbitraje encabezado por Pablo Dóvalo , quien estará secundado desde el VAR por José Carreras. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium .

El elenco de La Ribera llega a este compromiso después de un duro empate 1-1 frente a Racing Club de Avellaneda. En aquella tarde, el centro delantero Milton Giménez concretó el empate en los últimos minutos y rescató un punto de oro.

El “Xeneize” comandado por el director técnico Miguel Russo realizará un importante esfuerzo para llevarse los tres puntos en su viaje a Mendoza. El triunfo enfriaría la dura situación que atraviesa el equipo en el Clausura, en donde se encuentra en el puesto 14 de su grupo, con tan solo 3 unidades.

Por otra parte, el conjunto del interior del país llega a este encuentro luego de una derrota por 2-1 con Estudiantes de La Plata en condición de visitante. En ese duelo, el único tanto de Independiente de Rivadavia llegó de la mano del extremo colombiano Sebastián Villa.

La “Lepra” mendocina intentará hacerse fuerte de local para seguir sumando en el campeonato; en donde se encuentra por encima de su contrincante, en el puesto 11 con 4 puntos.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Torneo Clausura de la Liga Profesional - Grupo A - Quinta fecha

Independiente de Rivadavia - Boca Juniors

Estadio: Malvinas Argentinas, Mendoza

Árbitro: Pablo Dóvalo Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso Árbitro asistente 2: Federico Cano Cuarto árbitro: Mauricio Martin VAR: José Carreras AVAR: Diego Romero

Horario: 20:30

TV: ESPN Premium

Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Darko Studer, Pedro Souto, Tomás Bottari, Kevin Retamar, Franco Amarfil, Thomas Ortega, Álex Arce y Sebastián Villa. D.T: Alfredo Berti.

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Malcom Braida, Alan Velasco, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. D.T: Miguel Ángel Russo.

Cascini rompió el silencio tras irse de Boca

Raúl Cascini, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió al apodo de “Consejo del Mate” que habían recibido y advirtió que va a mandar cartas documento.

“Nos pusieron ‘Consejo del Mate’, ¿no? Me causa gracias, lo único que falta que en Argentina no se pueda tomar mate”, señaló en diálogo con el periodista Palo Ladaga.

Y agregó: “Lo de ‘Chicho Siesta’ era una falta de respeto. Sabemos la vida de mucho (de los que se burlaban), mucho más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto”.

Por último, adelantó que va a mandar “carta documento a muchos que me faltaron el respeto. Me lastimaron mucho a mí, a mis hijos y a mis viejos”.

Cascini dejó de formar parte de la dirigencia de Boca debido a la disolución del Consejo de Fútbol, que era uno de los sectores de la dirigencia más apuntados por los flojos resultados futbolísticos.

Luego de la salida de Cascini, Mauricio “Chicho” Serna y Jorge “Patrón” Bermúdez, el único del extinto Consejo de Fútbol fue Marcelo Delgado, quien este miércoles le ofreció el puesto de manager deportivo a José Néstor Pékerman.