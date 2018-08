Cutral co. “Él tenía al bebé y le decía que no se lo iba a dar. Después la hizo pasar a la casa, cerró con llave y cuando lo pudo agarrar (al nene), la empezó a ahorcar con el brazo”, afirmó desesperado un hombre, en referencia a lo que sufrió su pareja cuando fue a retirar a su nieto de cuatro meses a la casa de su ex yerno en la localidad de Cutral Co.