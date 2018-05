No es la primera vez que sucede un hecho de estas características y el año pasado, por ejemplo, se llevó a cabo un proceso judicial por el ataque sufrido por un menor en la toma 10 de Febrero.

Ahora, una vez más, varios numerarios de la unidad policial fueron denunciados por un vecino de 26 años. “Fui a comprar una cerveza y me agarran en la calle. A los golpes me suben al patrullero y me siguen pegando en la comisaría. Cuatro horas después me dan la libertad”, explicó indignado Herman Rungñan, quien trabaja haciendo servicios como plomería y albañilería en casas particulares y negocios.

Aseguró que la única explicación que le dio la Policía sobre la violenta detención fue que se trataba de una averiguación de antecedentes. De igual modo, recalcó que quería hacer público lo sucedido para que no se reitere.

Presentación en fiscalía de turno

Herman es papá de un niño de 7 años y su esposa está embarazada. Comentó que nunca tuvo problemas con la Policía y aclaró que no tiene antecedentes.

“El lunes hice la denuncia en Fiscalía”, enfatizó, y resaltó que presentó un informe médico con el detalle de las lesiones sufridas en el cuerpo.