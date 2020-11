Denuncian que vendedor de casitas infantiles estafó a más de 25 familias

En los comentarios que los damnificados dejaron en su perfil se puede leer acusaciones de que no atiende el teléfono ni da explicaciones, que entregó una casita con tres meses de demora e incompleta, y hasta que vendió el taller y se fue. También hay mensajes pidiendo organizarse y hacerse presentes todos juntos en su casa ubicada en el barrio Nueva España de Centenario.

casita 1.jpg

Sebastián es de Cipolletti y tiene tres hijos; dos mellizos de 3 años y uno de un año. Hace tres meses se contactó por Facebook para encargar una casita, el regalo de fin de año para sus pequeños. El acuerdo fue que en tres o cuatro semanas la casa iba a estar terminada e instalada en su domicilio, y entregó un adelanto de 10 mil pesos. Pero el hombre desapareció por completo.

“Me citó en su casa y allí hice la entrega del dinero. Había encargado una casita de madera estilo americana que salía $22.400. Incluía la casa, el flete y la instalación. Con el tiempo se excusaba que no tenía materiales, que estaba enfermo, hasta que un día no me respondió más. Después por los comentarios de la gente me di cuenta que era toda una estafa”, relató a LM Cipolletti.

perfil 1 casitas.jpg

Este sábado Sebastián volvió hasta la supuesta casa del estafador, en el barrio Nueva España de Centenario, pero le dijeron que no vivía más ahí, que se había mudado y que le había quedado debiendo dinero al propietario. Además, se enteraron que abrió otro perfil de Facebook con el nombre de “Petit House” pero ofreciendo exactamente lo mismo.

“Armamos un grupo de WhatsApp con todos los estafados y ya somos 25. Hay de todos lados, de Cipolletti, Allen, Roca, Catriel y Neuquén. Hubo gente que entregó hasta $45 mil. Estamos evaluando dos posibilidades, denunciar en la Justicia y buscarlo, para agarrarlo en persona”, explicó.

Agregó que muchos de los damnificados hicieron transferencia bancaria a una cuenta del Banco Provincia a nombre de Luciano Alfredo Fernández.

perfil casitas 2.jpg

Las explicaciones

En una publicación en su perfil de Facebook el 3 de noviembre pasado, el vendedor explicó que no se trata de una estafa, y que hace dos años trabaja y cumple con sus pedidos. Pero contó que el emprendimiento está siendo afectado por la crisis económica con aumento de hasta el 50% en el costo de los materiales, sumado a la falta de materiales, y falta de previsibilidad en los precios.

“Todo esto sumado a la pandemia y a la suspensión por aislamiento producto de un contacto estrecho, más un problema importante de salud, ha generado graves problemas económicos. “Estamos trabajando para solucionarlo rápidamente y poder cumplir con la entrega de las casitas en el menor tiempo posible. Les pedimos mil disculpas y espero sepan comprender”, escribieron.

LM Cipolletti intentó contactarlo al teléfono que publica en su perfil, pero da apagado.