Denuncian que un concejal vende terrenos no habilitados

Un escándalo se armó en el Municipio de Fernández Oro luego de conocerse audios en los que se escucha presuntamente a un concejal ofreciendo tierras para loteos en una zona en la que no está permitida la urbanización. Además, habla de forma despectiva de los vecinos de Puente 83 , a quienes denomina como “gente que no labura o vive de lo ajeno”. Ahora se inició una investigación interna por lo ocurrido y le exigen explicaciones.

El asesor legal del Municipio de Oro, Martín Rebaliatti, junto con la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Silvana Godoy, enviaron una nota a la presidenta del Concejo Deliberante, María Rebaliatti, para que solicite al concejal Walter Soto, del bloque Frente de Todos que brinde explicaciones sobre los audios que tomaron estado público, en los que se lo vincula con la venta de lotes en zona no urbanizables.

En el escrito, ambos funcionarios municipales manifestaron su repudio a los dichos que se escuchan por parte de quien sería el concejal Soto, quien trata de manera despectiva e irrespetuosa a los vecinos del sector Puente 83.

“Requerimos al concejal Walter Soto aclarar o emitir sus explicaciones referidas a los hechos que son de público conocimiento, a través de los cuales ha trascendido en medios locales, una supuesta comunicación telefónica mantenida por parte de quien sería el concejal en cuestión, actuando como agente de una conocida inmobiliaria, ofreciendo en venta lotes en zonas no habilitadas de esta ciudad, más precisamente en zona rural. Lugar no apto para desarrollos inmobiliarios ni subdivisiones rurales menores a tres hectáreas”, expresaron los funcionarios en la nota.

Alertaron que de ser ciertos los audios, el concejal estaría instigando a violar el Código de Planificación Urbana, al ofertar en venta lotes para vivienda en zonas productivas.

En una serie de audios difundidos se escucha a una persona que se identifica como vendedor de una inmobiliaria y que sería el propio Soto, ofreciendo lotes en zonas donde el Municipio no habilitó loteos urbanizables. Además, causó indignación cuando se refirió a los vecinos de Puente 83.

“Club de Campo es muy complicado vender. La gente no quiere comprar ahí porque está muy cerca de Puente 83 y hay mucho afano. Están baratos. El tema es que nunca se va a regularizar y organizar Puente 83. Es gente que no labura o vive de lo ajeno. El lugar y el entorno es espectacular, pero tenés a 20 metros las casas de Puente 83; yo no viviría ahí”, relató el hombre del audio a quien indican como el concejal.