Denuncian que maestras le hacen bullying a un alumno

El martes de la semana pasada, los padres del nene recibieron una nota en la que les informaban que su hijo no iba a realizar un viaje recreativo a un paseo de compras de Neuquén “por mal comportamiento”. Betiana explicó que el castigo fue dispuesto por las autoridades del colegio de Villa Regina porque su sobrino empujó a otro chico mientras jugaban en el recreo.

“Él no le pegó a nadie, se dieron empujones entre todos mientras estaban jugando, nada más. El castigo debería haber sido otro. Es hiperactivo, pero tiene buen rendimiento en la escuela, es ágil para estudiar y se comporta bien. Si ven su boletín, tiene buenas notas, el cuaderno re prolijo, avanza en las materias como debe y el resto de las maestras me han dicho que es buen estudiante y que no tienen nada para decir de él. Está bajoneado y triste, pero no nos dice nada”, lamentó la mujer.

Pero el drama no termina ahí. Es que cuando regresaron, la maestra les pidió a los chicos que realizaran un trabajo contando la experiencia vivida durante la excursión. Además, afirmó que por la impotencia que le provocó ver en el facebook de la escuela fotos de los chicos durante el viaje contando que había sido “hermoso”, escribió un comentario expresando su indignación por haber dejado de lado a su sobrino y luego indicarle que realizara un escrito sobre un lugar al que no lo dejaron asistir. Minutos más tarde, “borraron los comentarios” y los eliminaron de la lista de amigos.

Fueron al Consejo Escolar para denunciar la situación, pero la supervisora no estaba, por lo que sólo pudieron enviar un mail.

Betiana explicó que ella encabeza el reclamo porque la mamá del menor está embarazada y en un mes ya tiene fecha de parto. “Está muy triste. Estuvo llorando y preguntaba por qué le hacen esto a su hijo”, contó.

Dicen que no lo dejaron ir a una excursión y que después le pusieron ausente. Además, en clase les hicieron hacer un trabajo sobre la salida.

“La maestra lo deja último cada vez que sirve el té, y a veces no queda más y no le da. Tampoco lo deja salir al baño cuando al resto de sus compañeros sí. La tienen fija con él”. Betiana. Tía del nene víctima de bullying

“Lo molestan hace años por ser colorado”

La familia del menor asegura que el hecho ocurrido la semana pasada no fue el único, sino que la situación se repite desde primer grado. “Mi sobrino tiene el pelo colorado y siempre lo molestan por eso. Nos contó que le dijo a la maestra que no le gustaba, pero ella no hace nada”, denunció Betiana, la tía. También explicó que “la maestra lo deja último cada vez que sirve el té, y a veces no queda más y no le da. Tampoco lo deja salir al baño cuando al resto de sus compañeros sí. No sabemos si es un grupo de chicos o el curso en general, pero la tienen fija con él”. “El año pasado un compañerito le pegó a una nena y mi sobrino la defendió. Sin embargo, la maestra lo acusó a él. Llamaron a la nena para preguntarle y hasta ella dijo que él la había defendido, pero igual apuntaron contra mi sobrino”, indicó.