“Mi papá falleció el martes a la noche, y el miércoles a la mañana lo sepultamos. Estaba internado hace un mes en el hospital de Allen por Covid. Dentro de ese mes tuvo una mejoría, ingresó a terapia intermedia pero la última semana se agravó. Los médicos le dijeron que tenía un pulmón muy complicado y que la medicación no daba efecto”, relató Roxana Márquez en diálogo con El Diario de Allen.

Dijo que el martes lo intubaron, alrededor de las 18, pero que su cuerpo no aguantó y cerca de la medianoche murió.

“Era paciente Covid y falleció por un paro cardiorrespiratorio porque no soportó la intubación. Pedí verlo, cumpliendo todo el protocolo, y me dejaron entrar, pero estaba en una bolsa negra sellada y no podía ver su cara. Me aseguraron que era él. Esa mañana hicimos todo los tramites para su sepelio y lo sepultamos con todo el dolor del alma, sin saber lo que iba a pasar”, explicó.

“A las 10:30 nos llamaron del hospital diciendo que el cuerpo de mi papá seguía en el hospital, que se habían equivocado de persona. La persona que sepultamos no era mi papá, no sabemos quién era. El dolor es todavía más grande. Es volver a pasar por el mismo trauma. Nos dijeron que fue una equivocación de la gente del hospital y la empresa fúnebre, porque había tres cuerpos”, relató la mujer.

Roxana dijo que entiende el protocolo de seguridad, pero que al menos deberían mostrar la cara a través de un vidrio.

“Para ellos son estadísticas, pero para nosotros es mi papá. La persona que más amamos en el mundo. Hasta ahora no sabemos qué pasó, nadie nos explicó nada”, indicó.

En medio locales se conoció que desde la empresa a cargo del servicio funerario contaron que los cuerpos no estaban identificados y que el personal del hospital les aseguró que la persona que llevaban era la correcta. Luego, desde Salud, dijeron que el error fue de la empresa.