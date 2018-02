Denuncian que las tobilleras de los presos no se activan en las salidas

La situación en particular no generó ningún interrogante pero el perspicaz fiscal Guillermo Merlo se vio sorprendido porque no se generó ningún alerta al momento de que Hernández abandonó su domicilio. Muy intrigado, resaltaron las fuentes, pidió al magistrado que se exija a los funcionarios gubernamentales encargados de este sistema que informen si está funcionando correctamente el monitoreo.

Merlo planteó que, en estas circunstancias, una persona que cumple una prisión domiciliaria, se puede mover de forma libre, sin ningún problema y con un evidente riesgo de fuga.

Las tobilleras electrónicas fueron adquiridas por el Ministerio de Seguridad y se pusieron a disposición de la Justicia.