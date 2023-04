Erbin aseguró que como consecuencia de la denuncia ese mismo lunes le impusieron al acusado una medida cautelar de acercamiento. Por eso cuando uno concurre a la radio a realizar su programa, el otro no debe estar.

“Voy a las 11:45 y él se tiene que retirar a las 11”, afirmó la mujer.

Por su parte, Tolosa indicó que también inició acciones legales. Pero no se explayó mucho más. “Realicé mí defensa y denuncia correspondientes, pero no quiero agregar más para resguardar la integridad de los empleados y de la denunciante”, manifestó.

También agregó que espera “directivas del canal y el abogado”.

Cuestionamientos por la cobertura electoral

La locutora, que lleva 36 años en la emisora, contó que el entredicho se produjo por la cobertura del domingo electoral, a la que ella y su compañera no fueron convocadas para trabajar, aseguró.

Tolosa se encargó de brindar información sobre los resultados de los comicios, pero Erbin afirmó que había cometido errores en la transmisión de los datos y que lo llamó para advertírselo. Ante el aviso, agregó que levantó el programa y conectó a LU19, la otra radio que administra la provincia junto a LU16 de Villa Regina.

Pero además la mujer cuestionó la labor en sus redes sociales, y eso -admitió- fue lo que exasperó al director.

De allí que el lunes cuando arrancó “Aire Fresco” les dedicó un amplio espacio a cuestionarlas por las manifestaciones hechas en Facebook.

“Dijo que sus compañeras eran una jetonas, que no le decían cosas en la cara, que a él le rompen las pelotas. No puede hablar en un medio radial así, menos de la provincia”, resaltó la denunciante.

Pero no quedó ahí, porque después se reunieron y en vez de calmar el conflicto se agravó aún más.

“Muy enojado, con gritos y tono amenazante Patricio nos dijo que no teníamos porqué opinar en redes sociales sobre lo que pasaba, que no teníamos que meternos en el trabajo de él, y señalándonos con dedos continuamente nos dijo: ustedes me chupan un huevo, después que lo anoticié que me acercaría a denunciarlo”, puntualizó en la presentación.

Presentación las autoridades y a UPCN

Erbin expuso el caso también en UPCN, gremio al que está afiliada y también le envió una nota a Roberto Echegoyenberri, presidente de Radio y TV Río Negro.

Destacó que el funcionario la visitó en Sierra Colorada tras el incidente, pero que no le informó acerca de una posible resolución.

“Lo tienen que separar del cargo porque tememos que nos pueda agredir físicamente. No es la primera vez que nos ataca. Es terrible esto. Ya lo hemos hablado, pero no pasa nada. Tengo 55 años, no se lo voy a permitir, y se lo dije”, subrayó Erbin.

Aclaró que no cuentan con las pruebas de las expresiones agraviantes de Tolosa, porque de acuerdo a lo aseveró, borró todos los audios. Sólo tienen unos segundos que alcanzaron a grabar.