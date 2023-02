Del basural al cálido cobijo de una familia, la historia de la perrita Salomé

Así lo resumió Carina Urbano, la nueva "mamá" de esta perra, cruza con pitbull, que conoció lo peor y lo mejor del ser humano. En noviembre pasado fotos de este animal al borde de la muerte , flaca hasta los huesos, sin pelo y con toda su piel lastimada aparecieron en las redes sociales y no tardaron en llegar a los ojos de Patricia, una rescatista de Plottier que se no se cansa de ayudar -con apoyo de muchas voluntades, destaca ella- a los animales que lo necesitan.

Patricia y su hijo llegaron hasta un basural clandestino ubicado entre los barrios Caminos del Sol y Alsogaray de Plottier y la encontraron. La perra se estaba dejando morir entre pañales sucios, latas y cartones y ellos no podían creer tanta maldad. Pero esta mujer no tiene auto y necesito de más ayuda parta poder sacarla de ese lugar. Así se sumó otra mujer, quien le había llevado agua a la perra, esta vez para sacarla del horror y ayudar a Patricia a llevarla al veterinario.

perro plottier gentileza

Las primeras atenciones médicas no fueron tan alentadoras, la perra tenía una infección en su piel, lastimaduras y estaba deshidratada. Ahí se sumó Valeria, otra rescatista que le brindó tránsito, mientras Patricia recolectó ayuda para darle el mejor alimento y pagar las curaciones y consultas veterinarias.

Pero con el correr de los días y del cariño que le dieron todas estas personas la perrita empezó a mejorar y mejorar y su historia llegó a oídos de Carina, quien se conmovió mucho con lo que le había tocado vivir y no dudó en darle una segunda oportunidad.

"Nosotros dimos con Salomé a través de distintos grupos de ayuda animal dónde siempre voy viendo las situaciones de los perritos y justo la vi cuando estaba muy desnutrida, deshidratada, bichada, en un estado muy triste y me había impactado esa foto. Después de un tiempo a través de una amiga supe que ya estaba en adopción", relató a LMNeuquén Carina Urbano.

salome perra rescatada gentileza

Carina vive junto a su esposo Rodrigo, y sus dos hijos Martina y Felipe, a quienes consultó su idea de ir a buscar a esta perrita para que sea parte de su familia. "Ellos enseguida dijeron que sí", aseguró la mujer que no podía creer cómo mejoró esa perra luego de haber visto aquella foto que demostraba su mal estado.

Esta familia no tenía perro, aún tenían el corazón roto por la partida de su última mascota hacía ya tres años. "Cuando fuimos a buscar lo primero era saber si ella nos aceptaba a nosotros y la verdad que fue amor a primera vista", recordó la nueva mamá de Salomé del momento que fue a buscarla a la casa de la rescatistas.

Salomé ahora aumentó mucho de peso, su pelo volvió a salir y disfruta de comer guisitos de carne caseros que le prepara su mamá para sumar al alimento balanceado. "Está hecha una chanchita. No sabés lo buena que salió esta perra, no rompe nada, no toca nada, es muy buena, estamos todos muy contentos", describió la mujer, quien contó además que su hijo Felipe, de 11 años, está feliz y no para de jugar con ella.

perrita salomé

"Cuando falleció nuestro perrito hace tres años atrás yo dije que no quería tener más perros por el sufrimiento que tuve, aun lo sigo llorando. Pero me conmovió lo de la Salomé, me llegó muy al corazón y le dije a mi familia de traerla a casa. Hoy somos inseparables, con Felipe se la pasan corriendo en el patio y luego se echan los dos en el sillón", describió.

Esta mujer que le dio esta nueva vida a Salomé dijo que la ama. "Hay que adoptar perros abandonados, perros que están en la barda, rescatados, porque la verdad que el amor que te devuelven es único. Mirá que yo tuve muchos perros, pero el cariño que te da un perrito rescatado no te lo da cualquiera, es impresionante como nos cuida. Me encanta fomentar la adopción, salvás una vida y te alegra la tuya", concluyó.

perra rescatada salome gentileza

Adopción responsable

Patricia, la rescatista de Plottier que salvó a Salomé destacó a LMN la importancia de poder darles una oportunidad a los perritos rescatados de la calle. El trabajo que ellas hacen es a puro corazón y con la colaboración de muchas otras personas quienes donan alimentos, medicamentos y hasta atención veterinaria. "Salomé se fue con ellos como si los conociera de siempre. Cuando apareció Carina fue mágico, Salomé actuó como si la estuviera esperando fue hermoso", aseguró.

Para seguir ayudando a ayudar pueden conectarse con Patricia al 2995 75-3468.