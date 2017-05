Deciden no multar al bicicletero que apuñaló al pitbull

El episodio ocurrió el jueves 13 de abril en Mengelle al 1400 y provocó el lógico repudió de la familia propietaria del pitbull, a lo que se sumaron después los vecinos de las inmediaciones que se enojaron y amenazaron al propietario del establecimiento ciclístico. La reacción de la comunidad habría llevado a que el bicicletero, de apellido Escudero y de más de 70 años de edad, tomara la decisión de cerrar su fuente laboral y jubilarse.

Según los antecedentes en poder de la comuna, el pitbull tendría en su haber ataques a otros canes y su malquerencia por la mascota que agredió venía de antes. Fue por ello que, según la versión del autor de las cuchilladas, el pitbull se lanzó con furia contra el perro común, metiéndose en su local y su cocina, donde, junto a una heladera, se dedicó a repartir dentelladas.

El miedo que sintió el hombre no fue solamente por la suerte de su can sino también por sí mismo, dada la tensión del momento y la reacción impredecible que podía tener el animal bravío. En el vértigo de la ocasión, agarró el tramontina y no dejó lugar a una reacción.

Un caso fuerte

Al final, la Muni no quiso castigar al vecino pero intervino la Policía

Marcha atrás. La muerte a puñaladas del pitbull no generará sanciones por parte de la comuna, a pesar de que ante las quejas de la familia se había anunciado un fuerte castigo. La Muni dio marcha atrás a pesar de las críticas al violento accionar del vecino.

Denuncias cruzadas. Los dueños del perro muerto y el bicicletero hicieron exposiciones policiales por el violento episodio.