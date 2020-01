En el Barrio Popular Ferrocarril, ex toma de las vías al sur de Ferri, se dan las dos situaciones. Y por eso los productores afectados le reclamaron al Consorcio de Regantes que intervenga y adopte las medidas necesarias para una rápida solución. Se está al inicio de la cosecha y las tareas rurales no se pueden ver entorpecidas de ninguna manera.

El referente de los regantes, Eduardo Artero, manifestó que a su institución no lo quedó otra alternativa que llevar el planteo al Municipio y que ya están en marcha conversaciones con la secretaria de Desarrollo Humano y Promoción Comunitaria Viviana Pereira. De no haber actuado así, los chacareros podrían hasta haber demandado al consorcio. Las viviendas que tendrán que desalojarse o correrse de su actual emplazamiento son pocas pero no pueden seguir donde están. Caracterizadas por su precariedad, pertenecen a uno de los asentamientos más pobres.

Artero explicó que debe garantizarse un espacio de cuatro metros al costado de los canales para que puedan pasar las máquinas y vehículos encargados de limpiarlos y mantenerlos en las mejores condiciones. En Ferri, además de las viviendas mal ubicadas, también obstruyen el tránsito la gran cantidad de desechos que se han ido acumulando junto a los cauces y en su propia traza.

Un fenómeno que inquieta mucho

El avance de la población sobre los canales es un tema que causa cada vez más inquietud. Y no solamente las tomas se ven involucradas. En distintas zonas urbanas, los cursos se ven cada vez más rodeados de instalaciones humanas y en algunos lugares ya han perdido su función. Hay casos de barrios populares, como los ubicados a la vera del canal P2, en los que en el pasado ha habido dificultades para la limpieza. De hecho, algunos de los inconvenientes se extienden hasta hoy y no se puede hacer el mantenimiento.

LEÉ MÁS

Alcohol, peleas y ahora también sexo en la plaza del barrio El Manzanar

Una cipoleña fue rescatada por Prefectura en El Chocón