El policía que promovió la demanda por daños y perjuicios tenía 27 años y desempeñaba tareas como motociclista y efectivo de calle cuando se produjo el accidente.

El 5 de agosto de 2013 recibió la orden de acudir a relevar un accidente de tránsito en la calles Quadrini y Estrada, pero cuando circulaba por la calle Teniente Ibáñez, con otros dos agentes que iban en sus respectivas motos, casi llegando a la intersección con la calle Córdoba, apareció el Pehuenche y el policía lo embistió en el lateral izquierdo.

El agente probó que todos ellos mantenían las balizas encendidas y sirenas correspondientes a la situación de emergencia. Alegó que el colectivo circulaba a una velocidad superior a la precautoria prevista para las intersecciones. En esas circunstancias el lateral izquierdo del colectivo colisionó contra la moto y contra el policía que iba a bordo.

Como consecuencia del accidente, el agente sufrió lesiones de consideración en su cabeza, clavícula izquierda, mano y antebrazo derecho.

Luego de la cirugía a la que debió ser sometido obtuvo el alta el 13 de noviembre de ese año y se reintegró a sus tareas habituales. Cuatro meses después fue operado nuevamente porque la prótesis de la clavícula se le salió de lugar.

Finalmente, en marzo de 2015 acudió a un médico especialista en medicina del trabajo, quien constató que a pesar del tiempo transcurrido y de los tratamientos instaurados el policía no podía movilizar correctamente algunos dedos de la mano derecha, el antebrazo derecho quedó deformado, tiene cicatrices que alteran su estética y presenta dolor en el rostro del lado derecho y hombro izquierdo. Las secuelas de evento comprometen la actividad laboral y social, estimando una incapacidad del 56%.

El juez Cabral y Vedia falló a favor del agente y ordenó que sea indemnizado por la “incapacidad sobreviniente” y “daño moral” que le provocó el accidente. La sentencia puede ser apelada.

Las estrategias

La prioridad de paso para el vehículo de la derecha versus la sirena policial

Como ocurre con casi todos los choques que terminan en un juicio, la sentencia tuvo como único argumento la prioridad de paso que otorga la Ley de Tránsito. La empresa Pehuenche y la aseguradora Mutual Rivadavia rechazaron la demanda porque el colectivo iba por la derecha, lo que otorga prioridad según la ley. Sin embargo, la norma tiene numerosas excepciones que la anulan por completo y que el chofer no tuvo en cuenta. El juez Alejandro Cabral y Vedia determinó que tanto la víctima del choque como los dos policías que lo acompañaban hacia un incidente vial “circulaban con balizas y sirena encendidas, por lo que el conductor del colectivo debió detener su marcha, a efectos de ceder el paso a los vehículos en emergencia, lo que no sólo no hizo, sino que además procedió a cruzar la intersección”. El juez además cuestionó que el chofer iba muy rápido.